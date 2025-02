Après Free, Orange lance une première offre mobile compatible avec son réseau 5G+ (5G SA)

Au départ réservé à sa box 5G+ Home, le réseau 5G SA d’Orange s’étend pour la première fois à une offre mobile annonce l’opérateur historique. Mais il y a un hic : ce forfait mobile de 350 Go n’est pas accessible à tous.

Lancement de la 5G chez Orange // Source : Frandroid

La 5G SA, ou 5G+ chez certains opérateurs, est enfin disponible dans le catalogue d’offres mobiles d’Orange. Déployé il y a déjà quelques mois pour répondre au trublion Free, son réseau 5G+ promettant des débits encore plus importants et une latence plus réduite n’était disponible qu’avec une box 5G. Il est désormais possible d’y accéder avec un forfait mobile Orange, qui s’adresse toutefois uniquement aux clients professionnels.

Orange en quête de « la fréquence en or » pour sa 5G

L’offre baptisée « Performance série spéciale 5G+ » se compose d’un forfait de 350 Go de data et des télécommunications illimitées depuis la France métropolitaine. Disponible depuis ce 6 février, il est facturé 79 € HT/mois. En plus d’un réseau encore plus performant prodigué par un parc d’antennes 3,5 GHz de presque 12 000 antennes, la 5G+ d’Orange permet également d’accéder à la VoNR (Voice over New Radio).

Cette technologie qui succède au VoLTE (Voice over LTE) permet de passer des appels vocaux grâce au réseau 5G, ce qui réduit la latence et améliore la qualité audio. Mais il faut savoir que le VoNR fonctionne mieux sur la bande de fréquences de 700 MHz, la « fréquence en or », qui a une meilleure capacité de couverture et de pénétration des bâtiments. Or, Orange a très peu investi sur cette bande de fréquences lorsqu’il a commencé à déployer son réseau 5G.

Afin de proposer un réseau 5G SA complet, Orange effectue un revirement total en se concentrant sur la bande des 700 MHz en plus de celle des 3,5 GHz. Ce qu’on peut vérifier avec les derniers relevés de l’ANFR sur le déploiement du réseau mobile. Entre janvier 2025 et février 2025, Orange est passé de 614 antennes 5G 700 MHz à 4 558. À l’inverse, Free Mobile qui comptait déjà un énorme parc d’antennes 5G 700 MHz a pu proposer le VoNR dès le lancement de sa 5G SA.

Un forfait de 400 Go pour tacler l’Ademe

En attendant l’arrivée de sa 5G+ dans ses forfaits mobiles grand public, Orange a sorti dans la foulée un nouveau forfait 5G avec mobile de 400 Go ! Comme une réponse à l’Ademe qui fustigeait la surenchères de Go dans les forfaits mobiles et émettait le souhait que tous les opérateurs mettent en place une tarification progressive pour freiner cette course aux data.

En revanche, il faut vraiment en avoir besoin de ce forfait : 80,99 euros par mois et un engagement de 24 mois. Fin de la blague…

