La fin des forfaits avec plein de Go ? Un projet de loi se prépare

« Un forfait 200 Go pour 19,99 € par mois » — ces offres cachent une réalité : la surconsommation de données mobiles pèse lourd sur notre empreinte carbone. Face à ce constat, la France pourrait imposer un changement radical dans la façon dont nous consommons l’Internet mobile.

En France, les gigaoctets sont bradés. En l’espace de cinq ans, nous sommes passés de forfaits incluant 50 Go à des offres dépassant les 200 Go, pour des tarifs toujours plus bas.

Cette surenchère, initiée par Free Mobile et suivie docilement par les autres opérateurs, ignore une réalité implacable : selon les derniers chiffres de l’Arcep, la consommation moyenne mensuelle d’un utilisateur français ne dépasse pas 17 Go. En d’autres termes, les Français n’utilisent que 8,5 % des 200 Go qu’on leur propose.

Pour l’Ademe, c’est pourtant un problème. Pourquoi ? Selon une étude conjointe de l’Arcep et de l’Ademe publiée en 2022, le secteur numérique représente 4,4 % de l’empreinte carbone nationale. Selon cette étude, l’utilisation des réseaux 4G et 5G génère un impact environnemental dix fois supérieur à celui du Wi-Fi. C’est ce qui pousse aujourd’hui les autorités à envisager des mesures drastiques.

Un projet de loi

L’Ademe travaille actuellement sur un projet de loi visant à instaurer une tarification progressive des données mobiles. L’objectif est d’inciter les consommateurs à adapter leur usage en fonction de leurs besoins réels.

Ce système, déjà expérimenté dans certains pays scandinaves, permettrait de facturer différemment les premiers gigaoctets et les suivants, poussant ainsi les utilisateurs à privilégier le WiFi lorsque c’est possible.

Sans surprise, les opérateurs voient d’un mauvais œil cette potentielle évolution. Pour les opérateurs, les forfaits XXL représentent un argument marketing puissant, même si la majorité des clients n’en exploite qu’une infime partie.

Ce projet de loi est attendu pour début 2026. Certains acteurs n’ont pas attendu la législation pour proposer des alternatives plus vertueuses. L’opérateur virtuel Prixtel, par exemple, propose depuis 2021 des forfaits à paliers, où le prix varie en fonction de la consommation réelle.

