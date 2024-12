Comment la Chine pourrait bouleverser la Tech avec une nouvelle loi sur les exportations

Alors que le secteur de la Tech fait face à une hausse de ses prix, une nouvelle politique chinoise en matière d’exportation pourrait retarder de manière significative la conception de nombreux produits.

Avec une demande toujours plus importante en semi-conducteurs et une hausse des prix à prévoir, la Chine et les États-Unis se livrent à un conflit économique qui pourrait finir par ralentir l’ensemble de la chaîne de production technologique mondiale, rapporte ABC News.

Une guerre commerciale et technologique

Avant même le retour de l’administration Trump, la situation économique avec la Chine continue de se tendre. En réponse à une mesure américaine visant à étendre le contrôle sur l’exportation de matériel informatique spécialisé de dizaines d’entreprises chinoises, la Chine a annoncé vouloir interdire l’exportation de matériaux essentiels. Ces matériaux sont utilisés, entre autres, dans la fabrication de smartphones et de véhicules électriques. On pourrait voir le prix de ces appareils augmenter pour ceux existants et la production lourdement retardée pour ceux à venir.

« La sécurité des minéraux critiques est désormais intrinsèquement liée à l’escalade de la guerre commerciale technologique », écrivent Gracelin Baskaran et Meredith Schwartz du Center for Strategic International Studies, dans un rapport sur la décision de Beijing, cité par ABC News.

Beijing, par le biais de la secrétaire au Commerce, Gina Raimondo, évoque cette mesure comme représentant un risque pour la sécurité nationale. En filigrane, on peut y voir l’obsession pour les deux pays d’une technologie au développement rapide : l’intelligence artificielle.

France Inter rappelait dernièrement que l’apparition et le développement de cette technologie dans le domaine civil comme militaire cristallisaient les tensions : la Chine essayant depuis de nombreuses années de rattraper son retard dans le secteur. Un retard d’autant plus agaçant pour le gouvernement chinois, que la première entreprise mondiale fournissant les semi-conducteurs pour l’IA, TSMC, se trouve sur l’île de Taiwan, revendiquée par Beijing.

Si l’issue de ce conflit est encore incertaine, le retour de l’administration Trump, farouchement opposé à la Chine ne laisse rien présager de bon.