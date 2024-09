Après Free, c’est au tour d’Orange d’inaugurer sa nouvelle 5G avec son offre « 5G+ Home »

D’ici un petit mois, Orange va permettre à ses abonnées de découvrir les miracles de la 5G SA. Une annonce qui s’inscrit dans la droite lignée de celle de Free faite 24 h avant.

La guerre pour la 5G est (re)lancée. Après les annonces de Free du 18 septembre sur le déploiement de la 5G SA, Orange vient faire de la concurrence au trublion des télécoms avec son offre labellisée « 5G+ Home » qui exploite le même standard.

Commercialisée à partir du 10 octobre prochain, l’offre exploitera « le plus grand réseau 5G en 3,5 GHz de France, soit 10 401 sites opérationnels », annonce l’opérateur. La concurrence est donc frontale avec Free qui exploite les mêmes fréquences pour sa « nouvelle » 5G. Fort de l’expérience acquise pendant les JO ou la 5G SA a permis « de garantir aux médias et aux diffuseurs un service premium », Orange va donc démocratiser cette nouvelle technologie bientôt. À noter d’ailleurs que l’opérateur en profite pour surnommer ce nouveau standard « 5G+ » histoire de rendre l’affaire plus digeste.

Une 5G+ à utiliser surtout à la maison

Étrangement par contre, l’opérateur historique semble surtout vanter les mérites de cette nouvelle 5G pour un usage à domicile. Soit là où on utilise traditionnellement le Wi-Fi plutôt que le réseau mobile. « L’offre 5G+ Home rendra l’expérience internet à la maison plus fluide et plus performante que ce soit pour partager, en simultané, la connexion avec toute la famille, regarder la TV ou jouer en ligne », écrit l’opérateur. Une drôle de manière de vanter les qualités de son réseau « mobile » de nouvelle génération.

Cet argument tient probablement au fait que la fréquence 3,5 GHz dont il est question ici offre une portée moindre que les fréquences 700 MHz et 2,1 GHz actuellement utilisées pour la 5G « classique ». Pour ne pas décevoir, l’opérateur limite donc probablement la portée de son annonce avant de relancer sa course aux déploiements partout sur le territoire.

L’avantage de la 5G+

Le 3,5 GHz a malgré tout l’avantage d’offrir des débits plus importants et des temps de latence diminués par rapport aux autres fréquences 5G. Cette « bande cœur » devrait aussi offrir un peu d’oxygène au reste du réseau puisqu’elle est dédiée uniquement à la 5G et ne vient donc pas empiéter sur les fréquences 3G/4G comme c’est le cas actuellement.

Pour aller plus loin

Les clients « Entreprise » d’Orange peuvent d’ores et déjà tester la « 5G+ » de l’opérateur (à condition d’avoir un mobile compatible) et pour les particuliers il faudra donc attendre un petit mois. Et si vous n’êtes pas chez Orange ou Free, pas de panique, les annonces coup sur coup des deux entreprises vont sans doute motiver le reste des opérateurs à se lancer sur la 5G SA dans les prochaines semaines.