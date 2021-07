Cartes et couverture 5G d'Orange, SFR, Free et Bouygues Telecom

La 5G a été lancée fin 2020 en France. Si vous avez un smartphone compatible, vous allez certainement avoir envie de tester cette nouvelle génération de réseau sans fil. Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile ont lancé leurs forfaits 5G et allumé en conséquence leur réseau, néanmoins il y a des différences importantes. Voici les cartes et outils pour vous permettre d'y voir plus clair.

Avant de souscrire à un forfait 5G, il est important de se renseigner sur la couverture de votre opérateur mobile. Dans ce dossier, on revient sur les différentes bandes de fréquences allouées à la 5G en France et on vous donne les clés et outils pour identifier la couverture 5G près de chez vous et dans votre région.

Comment différencier « les » 5G ?

Vous entendez souvent parler de « fausse » 5G et de « vraie » 5G. Même s’il n’y a pas à proprement parler de fausse 5G en France, contrairement aux pratiques de certains opérateurs américains qui ont déployé de la 5GE équivalent à notre 4G++, il y a néanmoins plusieurs bandes de fréquences allouées à la 5G.

Les bandes 700 et 2100 MHz font cohabiter 4G et 5G

Les bandes 700 et 2100 MHz sont un premier déploiement de la 5G Non-Standalone (NSA) qui exploite des bandes de fréquences en cohabitation avec la 4G. Les équipements existants au niveau des antennes des réseaux permettent alors une utilisation conjointe de plusieurs technologies sur la même fréquence.

Cette 5G Non-Standalone se base toujours sur la 4G pour fonctionner : la connexion exploite le 4G LTE tandis que les porteuses 5G sont utilisées pour augmenter les débits de données et réduire la latence. Le spectre est ainsi partagé entre la 4G et la 5G. C’est d’ailleurs simple à déployer pour les opérateurs, il s’agit d’une mise à jour logicielle ce qui explique que l’on a déjà des centaines d’antennes activées. Le smartphone agrège la bande 5G et une ou plusieurs bandes 4G si celles-ci sont disponibles.

L’avantage est qu’on peut se connecter à la fois en 4G et en 5G à ces bandes de fréquences. Même si c’est une 5G moins rapide que la 5G 3,5 GHz, nous constatons une augmentation d’environ 15 % de débits en plus qu’en 4G+. Cette 5G doit permettre d’obtenir au moins un débit descendant de 240 Mbit/s. Évidemment, le débit réel peut dépendre de nombreux paramètres, comme la distance à l’antenne, la compatibilité de votre smartphone ou le nombre simultané d’utilisateurs.

Une bande 3,5 GHz attribuée à la 5G avec l’infrastructure du réseau 4G

Pour rappel, pour le moment, seule la bande des 3,5 GHz est celle qui a été attribuée en exclusivité à la 5G, à l’issue d’un long processus d’attribution et d’enchères. Théoriquement, cette bande de fréquences offre une largeur de bande suffisante avec une montée en débit significative. Il y a néanmoins encore très peu d’antennes 5G 3,5 GHz.

De plus, il s’agit d’une 5G Non-Standalone (NSA), cela signifie que l’infrastructure sous-jacente du réseau est celle de la 4G. Cela limite évidemment l’augmentation des débits et la réduction de la latence. Nous avons néanmoins constaté des débits qui peuvent aller au-delà de 1 Gbit/s lors de nos premiers tests sur le réseau d’Orange.

Pour aller plus loin

Réseau 5G : déploiement, fonctionnement, usages et smartphones compatibles en France

La bande 26 GHz dite des ondes millimétriques

Plus tard, il n’y a pas de planning pour le moment, la Standalone (SA) 5G sera déployée. Cette 5G SA, que l’on peut qualifier de « vraie » 5G, exploitera bien une « nouvelle architecture de réseau » et sera déployée avec les ondes millimétriques (les bandes mmWave). Ce sont les fameuses bandes des 24 à 30 GHz (26 GHz en France).

Cette bande de fréquences, grâce à sa largeur importante, va permettre des débits inégalés et des usages inédits. En attendant son attribution d’ici quelques années, elle va faire l’objet de plusieurs expérimentations.

Quelle est la couverture 5G des opérateurs français ?

L’Agence nationale des fréquences (ANFR) gère l’ensemble des fréquences radioélectriques en France, elle tient dans les comptes des antennes autorisées, installées et actives en France. Au premier décembre, voici donc les chiffres importants à connaître :

au 31 mai 2021 700 MHz 2100 MHz 3500 MHz Nombre de sites 5G Bouygues Telecom 0 2359 777 2639 Free Mobile 9574 0 1136 9574 Orange 0 303 1376 1659 SFR 0 883 733 1520

Vous remarquerez donc une répartition inégale des antennes 5G des opérateurs. Free Mobile est le seul à émettre en 5G sur la bande 700 MHz, ce qui nécessite un smartphone compatible (B28 et n28). Comme nous l’avons expliqué plus haut, les bandes 700 MHz et 2100 MHz n’offrent pas les performances que ce vous obtiendrez avec la bande 3,5 GHz.

Il est possible d’identifier toutes ces antennes grâce à l’outil Cartoradio (https://www.cartoradio.fr/) mis en place par l’ANFR (Agence Nationale des Fréquences). Sélectionnez votre opérateur, puis désélectionnez 2G, 3G et 4G. Nous vous conseillons antennesmobiles.fr qui exploite les mêmes données de l’Arcep, mais avec un outil plus simple à utiliser. Il permet de sélectionner son opérateur, sa technologie, mais aussi les bandes de fréquences choisies.

Les opérateurs mobiles proposent également des cartes avec la couverture 5G en fonction des bandes de fréquences et des technologies :

Enfin, l’Arcep a mis en place un observatoire qui permet d’obtenir une cartographie des sites 5G ouverts commercialement.

Vous pouvez également obtenir des cartes par région sur le site de l’Arcep. Cela permet de suivre plus précisément le déploiement de la 5G en France.

Quels sont les meilleurs forfaits 5G ?

Nous avons mis en place un comparateur de forfaits 5G pour vous aider à sélectionner une offre qui correspond à vos besoins.