Pourquoi la nouvelle offre de Bouygues Telecom est unique : comparaison avec Orange, Free et SFR

23,99 € par mois pour de la fibre ultra-rapide, sans superflu. Bouygues Telecom vient de lancer l’offre la plus épurée du marché. Mais est-elle vraiment unique ? On compare.

À l’heure où la majorité des opérateurs multiplie les services annexes, Bouygues fait le choix radical de la simplicité : uniquement de l’internet, mais de l’excellent internet.

Cette stratégie répond à une réalité méconnue : selon les dernières études mises en avant par Bouygues Telecom, 22 % des foyers fibrés n’utilisent jamais leur décodeur TV, et le téléphone fixe est devenu obsolète pour la grande majorité des Français. Avec son offre à 23,99 € par mois, sans engagement et sans augmentation tarifaire cachée, Bouygues bouscule les codes établis. Elle donne accès à une box avec du Wi-Fi 6E, et des débits en fibre optique très corrects : 8 Gbps en débit descendant et 700 Mbps en débit montant.

La concurrence n’est pas si pure

Si l’offre de Bouygues semble révolutionnaire, qu’en est-il vraiment face à la concurrence ? RED by SFR propose sa RED Box 7 Fibre à 24,99 €, mais avec des limitations significatives : un débit plafonné à 500 Mbps et des services téléphoniques inclus qu’on ne peut pas retirer.

Sosh, la filiale d’Orange, suit une approche similaire avec sa Série Spéciale à 25,99 € mensuels, mais là encore, impossible d’échapper aux appels illimités vers les fixes. Cependant, cette offre bénéficie de la fiabilité du réseau Orange, un argument de poids pour certains utilisateurs. La box proposée est techniquement similaire à celle de RED, avec une connectique standard qui correspond aux débits proposés.

Quant à Free, son offre « Ultra Essentiel » à 39,99 € (puis 49,99 €) montre bien la difficulté des opérateurs à véritablement se concentrer sur l’essentiel.

Par contre, l’offre Free propose un débit symétrique de 8 Gbps impressionnant, soutenu par un équipement haut de gamme doté de quatre ports Ethernet 2,5 Gbps et d’un port SFP+ 10G.

Pour mieux comprendre le positionnement de B&YOU Pure Fibre, voici un tableau comparatif détaillé des offres similaires du marché :

Opérateur Offre Prix/mois Débit descendant Débit montant Bouygues B&YOU Pure Fibre 23,99 € 8 Gbps 700 Mbps RED by SFR RED Box 7 Fibre 24,99 € 500 Mbps 500 Mbps Sosh Série Spéciale Fibre 25,99 € 400 Mbps 400 Mbps Free Ultra Essentiel 39,99 € (pendant 1 an) 8 Gbps 8 Gbps

Cette nouvelle offre de Bouygues Telecom révèle une stratégie commerciale intéressante : l’opérateur accepte délibérément de réduire son ARPU (Average Revenue Per User — le revenu moyen par utilisateur), un indicateur clé dans les télécoms qui mesure combien chaque client rapporte en moyenne à l’opérateur.

En proposant une offre à 23,99 €, bien en-dessous des forfaits traditionnels qui dépassent souvent les 40 €, Bouygues fait le pari de la conquête de nouveaux abonnés pour compenser cette baisse de revenu unitaire.

Cette approche contraste fortement avec la stratégie de montée en gamme adoptée par Free et Orange sur le marché des box. Ces derniers privilégient l’enrichissement de leurs offres, comme en témoigne la Freebox Ultra à près de 50 € par mois ou la Livebox Max d’Orange, en multipliant les services premium inclus : Netflix, Canal+, Amazon Prime, Max…

