Petit changement pour l’offre série Free de Free Mobile

Petite évolution pour le forfait « Série Free » intermédiaire de Free Mobile. L’opérateur augmente le prix et la data.

Si Free Mobile a deux forfaits aux prix particulièrement stables, à 2 euros et 19,99 euros depuis le lancement en 2012, l’opérateur a ajouté à son offre un forfait plus « flexible ».

Le forfait série Free apparait comme un forfait intermédiaire que l’opérateur fait évoluer très régulièrement. C’est le cas aujourd’hui avec un changement détecté par Tiino-X83.

Plus de data pour plus cher

Le changement est plutôt léger pour cette mise à jour, le volume mensuel de données en France passe de 140 à 150 Go, toujours en 4G et 5G.

Les meilleurs forfaits sans engagement Forfait Mobile B&You

100 Go Appels illimités 100 Go en France 25 Go en Europe 13.99€ /mois Découvrir Prixtel Forfait

Oxygène 60 à 100 Go Appels illimités 60 Go – 100 Go en France 15 Go en Europe À partir de 6.99€ /mois Découvrir Free

Forfait Free 5G 350 Go Appels illimités 350 Go en France 35 Go en Europe 19.99€ /mois MistralAI inclus Découvrir Tous les forfaits mobile

Le prix de l’abonnement augmente également et passe de 10,99 euros par mois à 11,99 euros par mois.

Le reste ne change pas : appels et sms/mms illimités en France, 30 Go de données en Europe et depuis les DOM en 4G, et l’application TV OQEE incluse.

Précision importante : ce changement concerne uniquement les nouveaux abonnés qui souhaitent passer chez Free Mobile. Pour les abonnés actuels à l’offre série Free de Free Mobile, rien ne change.