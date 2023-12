Free est encore aujourd'hui reconnu comme un opérateur low cost côté forfaits mobile. Voici ce qu'il propose en 2023.

Free Mobile a été lancé en 2012 en France par l’entrepreneur Xavier Niel, fondateur du groupe Iliad. L’arrivée de Free sur le marché des forfaits mobiles a provoqué un bouleversement majeur en introduisant des offres agressives avec des prix nettement plus bas que ceux des opérateurs historiques. Cette concurrence a entraîné une baisse significative des tarifs des forfaits mobiles en France, avec l’inclusion d’options telles que les appels illimités et les données mobiles à des tarifs abordables. La stratégie de disruption de Free a stimulé la concurrence jusqu’à changer le paysage des télécommunications en France.

Aujourd’hui, la marque Free mobile reste encore associée à des forfaits mobile abordables alors que la concurrence des MVNO est encore plus agressive côté tarifs. Cependant, il arrive souvent par que l’opérateur décide de bousculer le marché en modifiant ses offres. Elle tente aussi de se démarquer par ses services exclusifs comme Free Flex (location de mobile longue durée) ou Free Proxi ( une assistance dédiée localement partout en France).

Quels sont les forfaits mobiles proposés par Free en 2023 ?

[table id=2101 /]

Free met avant tout l’accent sur le prix avec notamment son forfait le plus populaire à 2 euros par mois et même gratuit pour les abonnés Freebox. Pour ce prix imbattable sur le marché, vous disposez de 2 heures d’appels et des SMS/MMS illimités toute l’année. Cette offre est parfois « renforcée » pendant des offres spéciales qui doublent le temps d’appel ou la quantité de données internet, initialement fixée à 50 Mo par mois. Ce forfait est notamment utilisable depuis l’Europe et les DOM et vous permet de profiter du Free Wi-Fi en France métropolitaine.

Le forfait le plus cher à 19,99 euros propose d’excellentes prestations, même en comparaison des offres similaires du marché. Avec 250 Go, il s’agit du seul forfait compatible 5G proposé par l’opérateur, même si les utilisateurs d’un smartphone 4G peuvent également se l’offrir. Les abonnées Freebox Pop ont même droit à de la data 4G+/5G en illimité à 10 euros de moins pour atteindre 9,99 euros mensuels seulement, 15,99 euros mensuels pour les autres offres Freebox.

Clairement, à ce prix, c’est sans conteste l’offre la plus compétitive du marché. Tout ceci sans compter sur des communications illimitées en Appel, SMS et MMS partout en France, en Europe, DOM et vers plus de 70 destinations, dont les USA et le Canada. Enfin, pour parfaire le tableau, 25 Go sont utilisables depuis ces mêmes destinations.

Le dernier forfait est quant à lui non fixe puisque dédié aux périodes de promo. Il est de 140 Go pour 12,99 euros par mois. Il dispose des mêmes prestations côté communication que les autres forfaits ainsi qu’une enveloppe data à l’étranger (Europe et DOM uniquement) à 18 Go. Le prix est la plupart du temps valable pendant un an avant de basculer automatiquement sur le forfait à 19,99 euros cité au-dessus.

Les meilleurs forfaits mobile du moment chez Free Free Forfait Mobile

2 euros 2€ Découvrir Série limitée Free Forfait 4G

140 Go 12.99€ 19.99€ Pendant 12 mois Découvrir Free Forfait 4G et 5G

250 Go 19.99€ Découvrir Tous les forfaits mobile

Free Flex, le service de paiement de smartphone made in Free

En plus de l’achat de smartphone au prix comptant, Free a lancé un autre service baptisé Free Flex. Il s’agit d’une plateforme permettant d’étaler le paiement sur une longue période, en l’occurrence 24 mois. Si certains modèles d’entrée ou de milieu de gamme bénéficient positivement du service, c’est un peu moins le cas lorsque l’on monte dans le haut de gamme avec un paiement initial dépassant largement 700 euros comme c’est le cas avec un Samsung Galaxy S23 Ultra par exemple.

Là où Free Flex se distingue des offres similaires chez SFR, Bouygues ou Orange, c’est que l’achat d’un smartphone est décorrélé d’un forfait avec engagement. Cette plateforme ne comprend que la location du mobile avec la possibilité d’acheter le smartphone à tout moment en réglant les mensualités restantes ainsi que l’option d’achat ou de le rendre au bout de la période de location.

Puis-je obtenir une eSIM avec un forfait Free ?

Cela aura mis le temps, mais il est aujourd’hui possible de commander une eSIM chez Free Mobile et tout se passe désormais sur l’Espace abonné. Le tarif est le même que pour les autres opérateurs proposant cette carte, à savoir 10 euros lors de la commande.

Voici les différentes étapes à suivre pour obtenir une eSIM Free:

Se rendre sur le site internet de Free Mobile et sélectionner le forfait mobile de son choix

Cocher la case correspondante à l’eSIM Free lors de la commande

Régler les différents frais pour recevoir un QR code pour activer son eSIM avec son smartphone compatible.

Comment puis-je contacter le service client de Free ?

Le service client de Free est disponible 7 jours sur 7, de 8h à 21h. Il est possible de le contacter de différentes manières, en fonction de vos besoins et de vos préférences.

Le numéro de téléphone du service client de Free est le 3244. Ce numéro est gratuit depuis un numéro Free.

Free propose un service de chat en ligne, accessible depuis son site internet ou son application mobile. Ce service est disponible 7 jours sur 7, de 8h à 21h.

Enfin, Free dispose aussi d’un réseau de boutiques réparties sur toute la France. Vous pouvez vous rendre dans une boutique Free pour obtenir une assistance personnalisée.