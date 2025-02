« Meilleur réseau mobile en France » : des opérateurs soupçonnés d’avoir triché lors des tests de l’Arcep

Le classement annuel des opérateurs mobiles établi par l’ARCEP est au cœur d’un scandale. Habituellement publiée en octobre, l’étude a vu sa date de sortie repoussée à cause d’anomalies suspectes. L’Arcep vient d’ouvrir une enquête administrative.

Un classement qui commence à se faire attendre, et pour cause, l’Arcep qui publie ordinairement en octobre une étude sur l’état du réseau mobile en France a décidé de retarder la parution des résultats. En décembre, le gendarme des télécoms évoquait un report le temps de fiabiliser les données, mais l’affaire serait bien plus grave.

Selon L’Informé, l’Arcep a ouvert une enquête administrative pour déterminer si oui ou non certains opérateurs mobiles (SFR, Free, Orange et Bouygues Telecom) ont « dopé » leur réseau pour fausser les résultats des évaluations de l’autorité.

Des « disparités marquées »

Ce sont les termes utilisés par Laure de la Raudière, présidente de l’Arcep. Lors de relevés effectués entre mai et juillet sur le réseau 5G par un prestataire spécialisé dans l’exploitation des réseaux, des différences trop élevées sur les débits descendants ont été constatées. En particulier dans les zones denses (agglomérations de plus de 200 000 habitants) et les zones intermédiaires (entre 10 000 et 200 000 habitants).

[Ces disparités] soulèvent des interrogations quant à la présence de paramètres techniques spécifiques, d’équipements ou de fonctionnalités déployés différemment, susceptibles d’affecter les résultats des mesures de la qualité des services mobiles. Laure de la Raudière, présidente de l’Arcep

En d’autres termes, les opérateurs mobiles ont-ils boosté temporairement leur réseau lors des évaluations afin de fausser leurs résultats ? La cause de ces disparités peut tout aussi bien provenir d’un bug technique, donc la prudence reste de mise. Quoiqu’il en soit, la première tâche de l’Arcep sera de déterminer si les résultats des évaluations correspondent à l’expérience des utilisateurs et de déterminer si certains terminaux ont été avantagés lors des tests.

Reste que ce scandale est une première, et les conséquences sont plus lourdes qu’on ne l’imagine. Si les soupçons de tricherie sont avérées, cela pourrait jeter le discrédit sur les précédents classements et sur le label « Meilleur réseau mobile de France » attribué chaque année par l’autorité. Au final, cette affaire pourrait porter un coup à la confiance entre opérateurs et clients.

