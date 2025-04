Ceci n’est pas un poisson d’avril : SFR et RED by SFR augmentent leurs frais de résiliation

Dans ses nouvelles conditions générales concernant autant l’opérateur au carré rouge que sa filiale low-cost, SFR indique augmenter les frais de résiliation de ses forfaits internet pour ses nouveaux abonnés.

Le logo SFR par-dessus la fibre optique // Source : Montage Frandroid

Selon Alloforfait, SFR a modifié ses conditions générales afin d’introduire une augmentation des frais de résiliation pour ses nouveaux abonnés sur un forfait fixe. De 49 euros, ces frais passent à 59 euros. Une annonce qui ne manque pas de rappeler celle de Free qui avait fait entrer en vigueur la même augmentation il y a deux mois. Cette augmentation de 20 %, SFR ne la justifie pas et n’a d’ailleurs fait aucune communication à ce sujet.

L’opérateur au carré rouge rejoint donc Free et Bouygues Telecom dont les frais de résiliation sur un forfait fixe s’élèvent également à 59 euros. Seul Orange reste épargné pour le moment, avec des frais s’élevant à 50 euros.

L’astuce pour résilier gratuitement

Heureusement, il existe une astuce pour éviter de payer plein pot les frais de résiliation lorsque vous changez d’opérateur. Tout d’abord, la grande majorité d’entre eux proposent le remboursement des frais de résiliation à l’ancien opérateur lorsque l’on souscrit à une nouvelle offre. Le montant maximal dépend de l’opérateur et de l’offre, on peut aussi bien se faire rembourser 50 euros que de 150 euros.

Si cette augmentation des frais de résiliation concernait tous les abonnés, il aurait été possible de résilier gratuitement car cela aurait été un changement unilatéral des termes du contrat, et c’est réglementé par le Code de la consommation. Or, cette augmentation ne concerne que les nouveaux abonnés SFR et RED by SFR.

