RED by SFR répond à son tour à la Pure Fibre de Bouygues, et fait pire que Free

Depuis le lancement de la Pure Fibre de Bouygues Telecom, c’est le branle-bas de combat chez les opérateurs fibre. Hier, Free a tenté de riposter avec une promotion sur sa Freebox Révolution. Aujourd’hui, c’est RED by SFR qui répond avec une offre du même genre.

La semaine dernière, Bouygues Telecom chamboulait le marché des forfaits fibre avec son offre B&YOU Pure Fibre : une offre avec internet seule comme il en existait il y a plusieurs années, mais de l’internet à 8 Gb/s. Face à cette guerre des abonnements fibre, des opérateurs se sont vus contraints de réaligner leurs tarifs, c’est notamment le cas de RED by SFR.

La concurrence peine à riposter

Face à la Pure Fibre de Bouygues à 23,99 euros par mois, RED by SFR a décidé de baisser le prix de son abonnement de base, passant de 24,99 à 23,99 euros par mois. De plus, les frais de mise en service, autrefois à 39 euros, sont désormais offerts. En revanche, les deux premiers mois d’abonnement ne sont plus d’actualité.

Une réponse qui peut paraître légère par rapport à ce que propose Bouygues. On s’attendait au moins à une amélioration des débits, ce qui n’est pas le cas. La RED box (SFR Box 7) est, certes, l’offre fibre la moins chère du marché (sans compter la Pure Fibre de Bouygues), elle reste une box avec un débit symétrique de 500 Mb/s et le Wi-Fi 5. Rappelons qu’en face, l’offre Pure Fibre propose un débit descendant de 8 Gb/s, un débit montant de 1 Gb/s et le Wi-Fi 6E avec un répéteur en option.

Cela montre à quel point les opérateurs low-cost comme RED by SFR et Sosh prennent du retard sur la concurrence, mais aussi qu’ils peinent à s’émanciper des offres triple play dont le marché est saturé. Mais on peut supposer que les autres opérateurs comblent ce retard et signent le grand retour des offres single play afin de mieux répondre aux besoins des consommateurs. Une chose est sûre, la guerre des forfaits internet est relancée !

