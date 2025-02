Le mauvais poisson d’avril de Xavier Niel : Free augmente ses frais de résiliations

Free annonce à ses abonnés que les frais de résiliation seront plus cher à partir du 1er avril 2025, un bien mauvais poisson d’avril.

En 2022, Xavier Niel promettait de ne pas toucher aux prix de ses abonnements // Source : capture d’écran Frandroid

Voici un courrier qui pourrait rester en travers de la gorge pour les abonnés de Free. L’opérateur annonce une augmentation de prix, celui des frais de résiliation.

À partir du 1er avril 2025, résilier d’une offre Freebox chez Free coutera 59 euros, contre 49 euros actuellement. Une petite augmentation de 10 euros que l’opérateur ne justifie pas vraiment.

Numerama confirme avoir reçu une copie du fameux courrier annoncer la mauvaise nouvelle.

Deux méthodes pour résilier à 0 euro

Heureusement, il existe deux méthodes pour échapper aux nouveaux frais de résiliation de Free.

Tout d’abord, la plupart des opérateurs en France proposent de rembourser les frais de résiliation de votre précédent abonnement. SFR, Sosh, Bouygues Telecom et Red By SFR remboursent jusqu’à 100 euros, alors qu’Orange se montre plus généreux et fait monter le remboursement à 150 euros.

C’est donc une première méthode, mais elle vous demandera de payer les frais de résiliation avant de pouvoir demander le remboursement.

L’autre méthode est directement proposée par Free : c’est une obligation prévue par la loi. Comme le rappelle Numerama, le changement de contrat prévu par Free est réglementé par l’article L224-33 du Code de la consommation.

Puisque l’opérateur décide unilatéralement d’un changement des conditions, les abonnés concernés sont libres de résilier gratuitement.

Certains se souviendront peut-être d’un changement de contrat chez les opérateurs, notamment SFR, qui avait permis au début de l’année 2011, juste avant l’arrivée de Free Mobile sur le marché, aux abonnés sous engagement de partir sans frais. L’affaire faisait suite au passage de la TVA à 19,6% sur tous les abonnements mobiles et Internet.

La résiliation gratuite chez Free est possible jusqu’au 6 juin 2025. Pensez à bien préciser que vous résiliez au nom de l’article L224-33 du code de la consommation.