Après Free et SFR, Bouygues Telecom fait aussi décoller ses frais de résiliation

Alors que ses frais de résiliation sur le fixe étaient déjà de 59 euros, à l’instar de Free et SFR après leur augmentation début avril, Bouygues Telecom décide tout de même de les augmenter à son tour pour atteindre une somme plutôt indécente.

Bouygues Telecom prévoit des hausses de prix sur les forfaits B&You et Bbox // Source : Frandroid

Après l’annonce de Free en février et l’augmentation discrète de SFR en début du mois, c’est au tour de Bouygues Telecom d’augmenter ses frais de résiliation. Auparavant de 59 euros, ceux-ci s’élèvent désormais à 69 euros ! Ce que nous avons pu constater sur le Guide des Tarifs de l’opérateur daté du 31 mars dernier (voir capture d’écran ci-dessous).

Ce qui fait de Bouygues Telecom l’opérateur internet aux frais de résiliation les plus élevés. Par ailleurs, nous avons également constaté que le remboursement des frais de résiliation d’une ancienne offre a vu son montant maximal baisser. Cet avantage s’élève désormais à 50 euros et non plus à 100 euros.

Enfin, Bouygues indique que les frais de migration vers une offre internet au tarif inférieur s’élèvent à 49 euros.

Cette augmentation des frais concerne autant les nouveaux abonnés que les clients actuels. Pour celles et ceux qui souhaitent échapper à cette flambée des prix, il existe deux méthodes :

Se diriger vers un opérateur internet concurrent qui propose de rembourser l’intégralité des frais de résiliation. SFR et Free remboursent jusqu’à 100 euros de frais de résiliation. Ça monte jusqu’à 150 euros chez Orange. Mais les clients doivent en premier lieu régler eux-mêmes les 69 euros de frais de résiliation.

S’appuyer sur l’article L224-33 du Code de la consommation qui permet à un consommateur de résilier un abonnement sans frais suite à une modification contractuelle, et ce dans un délai de 4 mois après avoir été notifié de cette hausse.

Dans ce dernier cas, les abonnés au fixe de Bouygues Telecom ont jusqu’au 31 juillet pour résilier leur abonnement sans frais.

