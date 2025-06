SFR et RED by SFR prendront en charge les frais de résiliation de B&YOU : voici comment obtenir le remboursement

À partir du 30 août, résilier son forfait B&You entraînera des frais de 5 euros, une atteinte à la gratuité du changement d’opérateur mobile à laquelle avait immédiatement répondu Free. SFR et RED by SFR ont également décidé de répliquer.

Changer d’opérateur mobile librement et sans payer un rond est quasiment une norme en France, mais le mois dernier, Bouygues Télécom a décidé de bousculer cette norme. À compter du 30 août, des frais de résiliation de 5 euros sur les forfaits mobiles sans engagement de B&You entreront en vigueur. Une contrainte sur le parcours client à laquelle SFR réplique en annonçant un remboursement des frais de résiliation sur les forfaits mobiles, à l’instar de ce qu’avait annoncé Free.

À lire aussi :

« Le devoir nous oblige » : le gros tacle de Free contre les frais de résiliation de Bouygues Telecom

Prise en charge de la résiliation chez SFR et RED by SFR

Enfin un super flux, sans superflu Pas besoin de téléphone et de décodeur TV ? Avec B&YOU Pure Fibre, payez uniquement pour l’essentiel, sans engagement. Une offre 100 % fibre, 0 superflu, pour ceux qui veulent le meilleur… et rien d’autre.

Bien que SFR et RED by SFR ne mentionnent Bouygues à aucun moment, cette pique est clairement dirigée vers ce dernier étant donné que ce sera bientôt le seul opérateur du marché à facturer des frais de résiliation sur les forfaits mobiles. D’autant plus que le montant remboursé est de 5 euros, soit la somme exacte qui sera demandée par B&YOU pour une résiliation.

Il y a bien sûr des conditions à remplir pour obtenir le remboursement des frais de résiliation :

Être un nouveau client mobile SFR ou RED by SFR ;

Respecter le délai pour faire sa demande de remboursement : 60 jours chez SFR, 90 jours chez RED by SFR ;

Avoir conservé sa facture de clôture de son ancien forfait mobile avec les frais de résiliation inscrits dessus ;

Remplir le formulaire en ligne sur ce lien et fournir les pièces justificatives demandées.

Une fois la demande de remboursement acceptée, celle-ci apparaîtra sous forme de réduction de 5 euros sur votre prochaine facture dans un délai de 5 semaines.

Les meilleurs forfaits pas chers Forfait Mobile B&You

40 Go Appels illimités 40 Go en France 15 Go en Europe 5.99€ /mois Découvrir RED Forfait

40 Go Appels illimités 40 Go en France 13 Go en Europe 4.99€ /mois Découvrir NRJ Mobile Forfait 4G

6 Go Appels illimités 6 Go en France 6 Go en Europe 2.99€ /mois SIM à 5€ Découvrir Tous les forfaits mobile pas chers