Abonné chez Bouygues ? Il est possible de passer à la Freebox Pop S gratuitement, sans payer de frais de résiliation

La Freebox Pop S vous fait envie mais les frais de résiliation de votre offre actuelle sont trop élevés ? Il existe toutefois une astuce réservée aux abonnés Bouygues Télécom pour ne pas avoir à payer les 69 euros de frais de résiliation, mais il faut s’y prendre avant le mois d’août.

Hier, Free a lancé la Freebox Pop S, une nouvelle offre « 100 % Internet » qui est une réponse à la Pure Fibre de B&YOU, la marque low-cost de Bouygues Télécom. Toutefois, comme le pointe Univers Freebox, l’opérateur du Groupe iliad ne rembourse pas les frais de résiliation pour les nouveaux abonnés alors que d’ordinaire, Free propose de rembourser jusqu’à 100 euros de frais de résiliation. Les abonnés Bouygues Télécom profitent toutefois d’un avantage grâce à la récente augmentation des frais de résiliation.

Faire jouer le Code de la consommation

Comme le rappelle Univers Freebox, il est possible de se baser sur l’article 224-33 du Code de la consommation pour réclamer une annulation de ses frais de résiliation. Toutefois, cette astuce ne concerne que les abonnés Bouygues Télécom et non ceux de SFR, puisque l’augmentation des frais de résiliation chez ce dernier ne concerne que les nouveaux abonnés. Or, l’article du Code de la consommation s’applique uniquement sur les contrats en cours.

Cet article du Code de la consommation est une porte de secours en cas de modification d’un contrat d’abonnement par l’opérateur. Si l’abonné refuse les termes du nouveau contrat, il peut le résilier sans aucun frais mais doit s’y prendre dans les quatre mois après avoir été notifié. Ce qui signifie que les abonnés au fixe de Bouygues Télécom ont jusqu’à début août pour profiter d’une résiliation sans frais.

