Abonné à une de ces Freebox ? C’est le moment de mater bref.2 et tout le catalogue Disney+ gratuitement avec cette offre

Les abonnés à la Freebox Ultra ont le privilège de profiter d’un accès offert à certaines plateformes de SVoD telles que Disney+ mais en ce moment, il est possible d’en profiter gratuitement sur d’autres Freebox. Voici comment profiter de trois mois offerts sur Disney+.

Fan des séries originales autour de grosses licences telles que Star Wars ou Marvel, des productions FX et des documentaires National Geographic ? Ça tombe bien, il n’y a que ça sur Disney+, et pour les abonnés Freebox, il existe un autre moyen d’en profiter que de s’abonner à la Freebox Ultra.

Une offre qui concerne aussi cette ancienne Freebox

En ce moment même et jusqu’au 30 juin, les abonnés à la Freebox Pop, la Freebox Ultra Essentiel et même à la Freebox Delta peuvent profiter de trois mois offerts à la formule Standard avec pub de Disney+. Cette offre concerne autant les abonnés actuels que ceux qui souscriront à l’une de ces box durant la période de cette promotion.

Souscrire à l’offre est on ne peut plus simple. Il suffit de se rendre sur son espace abonné Freebox ou sur le canal 132 du décodeur TV, de sélectionner la formule Standard avec pub et de suivre les instructions à l’écran. La création d’un compte Disney+ est d’ailleurs obligatoire. L’offre est valable une seule fois et est sans engagement, il est donc possible de résilier avant la fin des trois mois.

Cette offre s’inscrit dans un partenariat entre Free et Disney+, signé dans le même temps que celui avec Orange. Malgré la disparition des chaînes Disney de Canal+, Disney+, Disney Channel et National Geographic restent disponibles gratuitement dans le bouquet de chaînes de ces deux opérateurs.

