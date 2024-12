Disney+ se sera vite remis de son divorce avec Canal+ : un accord vient d’être annoncé avec un nouveau distributeur

Alors que nous apprenions il y a à peine un mois la fin d’un partenariat de quatre ans entre Disney+ et Canal+, un nouveau distributeur a annoncé ce vendredi avoir signé un accord avec la firme aux grandes oreilles. Il s’agit d’Orange qui, à compter du 2 janvier, proposera « un accès inclus pour tous les clients TV aux chaînes emblématiques Disney » annonce l’opérateur dans un communiqué de presse.

Grâce à ce nouvel accord de distribution, les clients Orange auront accès aux chaînes Disney Channel (qui devait cesser d’émettre en France suite à la rupture avec Canal+) et National Geographic via leur décodeur TV Orange ou leur application TV d’Orange. Ils pourront surtout souscrire à la plateforme Disney+ avec quelques avantages. D’une part, les abonnés à l’offre Livebox Max bénéficieront d’une remise de 5 euros à vie en souscrivant à Disney+. D’autre part, les abonnés des autres formules profiteront d’un premier mois offert au service.

Enfin, on pensait qu’avec la fin du partenariat avec Canal+, Disney+ allait perdre le privilège de diffuser ses films quatre mois après leur sortie en salle. Cette fenêtre de diffusion est finalement sauvée grâce au service VOD d’Orange qui proposera à l’achat ou à la location les dernières productions Disney.

Nous sommes très heureux de nous associer à Orange, pour rendre nos contenus et nos histoires emblématiques accessibles au plus grand nombre de foyers Français. Grâce à ces accords stratégiques, les abonnés pourront profiter de nos contenus à travers 3 modes d’accès simples et complémentaires : Disney+, nos chaînes phares Disney Channel et National Geographic et le service VOD.

Hélène Etzi, Présidente de The Walt Disney Company France