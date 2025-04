Disney+ en avril 2025 : Deadpool & Wolverine débarquent déjà grâce à la nouvelle chronologie des médias !

La plateforme Disney+ vient de dévoiler son catalogue d’avril, un mois qui s’annonce explosif avec l’arrivée d’un des meilleurs Marvel de la Saga du Multivers : Deadpool & Wolverine. Ce mois est aussi marqué par le retour d’une excellente série Star Wars.

Grâce à la nouvelle chronologie des médias, la plateforme Disney+ est en mesure de diffuser les films 9 mois après leur sortie dans les salles obscures. Une longueur d’avance considérable sur Netflix et Prime Video qui doivent toujours attendre 17 mois. Grâce à ce nouvel accord, la plateforme de SVoD vous proposera les blockbusters Marvel beaucoup plus tôt qu’autrefois.

Les séries à voir sur Disney+ en avril 2025

Dying For Sex (4 avril)

Dans cette nouvelle mini-série FX inspirée d’une histoire vraie, Molly découvre être atteinte d’un cancer du sein stade 4. Elle décide alors de quitter son époux après 15 ans de mariage et d’explorer pour la première fois de sa vie sa sexualité et ses désirs dans toute leur complexité. Dans ce qui pourrait être l’ultime aventure de sa vie, Molly est accompagnée de Nikki, sa meilleure amie.

Ghosts : Fantômes en héritage (9 avril)

Adaptation d’un sitcom britannique, Ghosts : Fantômes en héritage raconte l’histoire d’Alison et Nabil, un jeune couple venant d’hériter du château de Mérudeaux. Les jeunes héritiers ont pour projet de transformer les lieux en un hôtel, mais c’est sans compter les habitants qui y avaient élu domicile avant eux. Une bande de fantômes de différentes époques, voyant leur paisible mort menacée, comptent bien perturber les projets du couple.

Star Wars : Andor – Saison 2 (23 avril)

L’une des meilleures séries Star Wars est de retour ! Se déroulant quelques années avant les événements de Rogue One, Star Wars : Andor raconte l’histoire d’une figure-clé de l’Alliance rebelle : Cassian Andor. Dans cette deuxième saison découpée en quatre arcs narratifs, chacun racontant une année de la vie de Cassian, on y suit son ascension en tant que leader alors que les dangers, les trahisons et l’Étoile de la Mort planent au-dessus de leur tête.

Les films à voir sur Disney+ en avril 2025

The Marvels (11 avril)

30 ans après sa victoire sur l’empire Kree, Carol Danvers doit faire face aux conséquences de ce conflit. Une révolutionnaire Kree découvre le même bracelet que celui en possession de Kamala Khan, alias Miss Marvel, et l’utilise pour créer un trou de ver. Chargée d’enquêter sur cette anomalie, Captain Marvel voit ses pouvoirs se mêler à ceux de Miss Marvel et de Monica Rambeau, sa nièce devenue astronaute du S.A.B.E.R.

L’arche de Noé (22 avril)

En guise de travaux d’intérêt général, Alex rejoint une association venant en aide aux jeunes LGBT mis à la rue par leur famille et dirigée par Noëlle. Dans cette association, chacun de ces jeunes est hébergé pour une durée de six mois, le temps qu’il leur faut pour trouver un travail, un logement, et enfin s’accepter malgré le regard des autres.

Deadpool & Wolverine (25 avril)

Le meilleur Marvel de la Saga du Multivers débarque (déjà) sur Disney+ ! Six ans après Deadpool 2 et avoir échoué à rejoindre les Avengers dans un univers alternatif, Wade Wilson vit de petits boulots mais a surtout laissé sa vie d’anti-héros derrière lui. Jusqu’au jour où il est capturé par le Tribunal des Variations Anachroniques qui lui propose de rejoindre l’univers de la Terre-616, donc celui du MCU, en échange d’une mission. S’il refuse, Wade verra son propre univers disparaître dans 72 heures.

Les documentaires sur Disney+ en avril 2025

Devenir (2 avril)

Ce documentaire exclusif revient sur le parcours de Violette Dorange, la plus jeune navigatrice du Vendée Globe, et ses mois de préparation avant la course à la voile la plus difficile au monde. Entraînement sportif, premiers secours, navigation, météo… À seulement 23 ans, Violette Dorange suit un quotidien intensif pour s’imposer comme l’une des étoiles montantes de la voile française.

Les autres sorties sur Disney+ en avril 2025

1er avril :

The Rookie : Le flic de Los Angeles – Saisons 1 à 5

2 avril :

One Piece – Saisons 6 à 8 (Arc Jaya – Arc Water 7)

12 avril :

Doctor Who – Saison 2

13 avril :

No longer Rangers – Saison 1, Batch 3

15 avril :

Comme par magie

16 avril :

The Stolen Girl

Blink (National Geographic)

Expédition Amazonie (National Geographic)

18 avril :

Light & Magic – Saison 2

21 avril :

Les Secrets des manchots (National Geographic)

22 avril :

Otarie des Galàpagos (DisneyNature)

23 avril :

Spidey et ses Amis Extraordinaires – Saison 3, Batch 2