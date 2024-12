On a assisté au premier showcase de Disney+ en France : voici les annonces sur ce qui est prévu en 2025

Ce mardi 10 décembre, Disney+ organisait son premier showcase dans l’Hexagone. Cette conférence réunissant la presse et les partenaires de la firme aux grandes oreilles était l’occasion de marquer le coup pour les 90 ans d’histoire entre Disney et la France, mais surtout de parler d’avenir.

Troisième plateforme de SVoD en France, Disney+ annonce une année 2025 riche en nouveautés, et pas seulement concernant son catalogue. Lors d’une conférence organisée au Grand Palais Immersif à Paris, les responsables de la plateforme ont présenté le bilan de ces dernières années et les projets de celles à venir. Ce qui est certain, c’est que Disney+ ne manque pas d’ambition, surtout lorsqu’il s’agit de fidéliser ses abonnés français.

Sur scène, David Popineau, lead de Disney+ en France, débute avec un historique de la plateforme de streaming et quelques chiffres à l’appui. Printemps 2020, Disney+ débarque dans une France à l’arrêt, en pleine crise sanitaire, mais surtout en plein boom de la SVoD. Une aubaine pour la 3e plateforme de streaming en France qui voit son nombre d’abonnés bondir de 11 à 23 millions pendant la crise Covid-19. Nombre qui approche les 30 millions aujourd’hui.

Avec l’acquisition de franchises phares du grand écran telles que Star Wars, Marvel ou encore Indiana Jones, et de chaînes et sociétés de production comme Searchlight Pictures, FX ou encore National Geographic, Disney s’est depuis longtemps affranchie de cette réputation d’être une licence pour enfants. Preuve en est avec la série Shogun, l’une des plus acclamées et nominées en 2024.

Mais un catalogue plein de contenus originaux et capable de rassembler les genres et les générations ne suffit pas. Disney+ compte bien faire évoluer sa plateforme pour la rendre plus accessible. Enfin, et c’est une moins bonne nouvelle, nous avons du nouveau sur le partage de compte.

L’enjeu n°1 de 2025 : l’accessibilité

C’est l’un des mots-clés devant guider Disney+ en 2025 : accessibilité. Afin de se faire connaître toujours plus, la plateforme de SVoD compte étendre sa sphère d’influence et donne un avant-goût de ses ambitions sur le marché français. Nous avons le pourquoi, mais pas encore le comment. La stratégie est encore nébuleuse et on se prend déjà à mettre sur pied quelques théories (Une arrivée sur la TNT par exemple ?).

L’accessibilité passe aussi par la recherche des programmes, un catalogue avec des milliers de références peut être décourageant si des solutions ne sont pas mises en place pour faciliter la recherche. Il faut en moyenne cinq minutes pour trouver un contenu qui nous convienne, glisse David Popineau. Pour diminuer ce temps de recherche, des entrées par univers (Star Wars, Marvel, Disney, Pixar…) ont été déployées sur la page d’accueil.

Enjeu n°2 : l’innovation

L’année 2025 sera également axée sur l’innovation. Il y a quelques mois, Disney+ fut la première plateforme de streaming à avoir développé son application pour visionOS, le système d’exploitation de l’Apple Vision Pro. Pour le moment, nous ne savons pas si les autres casques VR pourront aussi en bénéficier.

Source : Robin Wycke pour Frandroid

Via le casque de réalité mixte, la plateforme de SVoD propose de découvrir de nouveaux environnements immersifs, créés à partir des photographies de National Geographic ou bien des mondes de Star Wars et de Marvel. On peut bien sûr prendre place dans le cinéma Disney+ inspiré du El Capitan Theatre.

Encore plus d’investissements en France

Il y a peu, nous avions appris que Disney+ et Canal+ mettront officiellement fin à un partenariat de quatre ans. Un divorce sur lequel Disney espère rebondir en investissant encore plus dans les créations françaises du petit et du grand écran.

La firme aux grandes oreilles soutient aujourd’hui le cinéma français à hauteur de 13 millions d’euros par an, une contribution qu’elle entend quadrupler, tandis que de l’autre côté, la filiale de Vivendi compte réduire ses investissements. Cela dans le but d’accélérer la sortie de ses films sur sa plateforme après leur diffusion au cinéma.

© Axel Savoye/Frandroid

En plus de soutenir financièrement les créations hexagonales, Disney+ compte également multiplier les productions françaises. Dernièrement, le thriller Les Enfants sont rois avec Géraldine Nakache dans le premier rôle a connu un beau démarrage.

D’autres projets sont dans les tuyaux pour 2025, notamment un live-action de Lucky Luke avec Alban Lenoir dans le premier rôle et produit en collaboration avec France Télévisions. Citons aussi Surveiller et punir, une série humoristique avec Jean-Pascal Zadi sur l’univers carcéral, ou encore Ghosts, autre série humoristique avec Camille Chamoux, Fred Testot et Monsieur Poulpe.

Enfin, un true crime est aussi en préparation. Les disparues de la gare nous emmènera aux côtés de Camille Razat, Hugo Becker et Patrick Timsit sur une enquête inspirée de l’affaire Rançon qui a bouleversé Perpignan dans les années 90.

Plein de contenus originaux pour 2025

Disney+ n’a pas manqué de nous présenter en exclusivité quelques nouveaux films et séries prévus en 2025, en voici un échantillon :

La saison 2 de Star Wars : Andor

La saison 4 de The Bear

A Thousand Blow, une série sur les combats de boxe clandestins dans le Londres du 19e siècle, par le créateur de Peaky Blinders

Alien : Earth, une série se déroulant 30 ans avant le film de 1979 par le créateur de Fargo

Daredevil : Born Again avec Charlie Cox qui reprend son rôle de Matt Murdock, et Vincent d’Onofrio celui du Caïd

Ironheart, une série Marvel qui suit les aventures de Riri Williams, amenée à devenir l’héritière d’Iron Man

Avatar : Feu et Cendres

Paradise avec Sterling K. Brown (This is us)

Une saison 2 de Shogun est également en préparation mais ne sortira pas dans l’année.

La plateforme compte également renforcer son offre du côté de l’animation japonaise. Après l’arc final de Bleach et Tokyo Revengers, Disney+ annonce un reboot de Cat’s Eyes, manga qui a eu droit il y a peu à son adaptation française, et bientôt intégrer One Piece dans son catalogue.

Enfin, Disney+ compte proposer plus de retransmissions en direct, après le concert d’Elton John au Dodger Stadium fin 2022 et le débat Donald Trump-Kamala Harris plus récemment. La plateforme a notamment annoncé qu’elle retransmettra en exclusivité la 97e cérémonie des Oscars, privilège accordé jusque-là à Canal+, le 2 mars prochain.

Quid du partage de compte ?

Cela fait déjà plusieurs mois que la plateforme délivre des communications sur la fin du partage de compte, et il semblerait que la plateforme que le système envisagé pour les abonnés français soit le même utilisé par Netflix. Courant 2025, les abonnés pourront rajouter un membre supplémentaire à leur foyer moyennant un supplément.

Disney évoque un prix de 4,99 euros par mois, mais n’apporte aucune autre précision sur la date de mise en place de cette mesure, les conditions pour en profiter ou le nombre maximum de membres supplémentaires que l’on peut rajouter dans un foyer.