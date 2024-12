Les sorties Disney+ de décembre 2024 : une série Star Wars très attendue, une série Vice-Versa et la saison finale de What If… ?

Pour ce dernier mois de l’année 2024, Disney+ met le paquet en termes de nouveautés. La plateforme de SVoD accueillera bientôt de nouvelles productions originales tirées des licences Star Wars et Marvel, une mini-série basée sur l’univers de Vice-Versa mais aussi une poignée de nouveaux films de Noël.

Le nouveau catalogue de Disney+ annonce l’arrivée de Star Wars : Skeleton Crew avec Jude Law dans le rôle principal ainsi que la troisième et dernière saison de What If… ? avec son lot d’histoires parallèles dans le MCU. Sans compter que les derniers épisodes de Bleach : Thousand-Year Blood War seront diffusés dans les prochaines semaines. Alors sortez les plaid et les chocolats chauds !

Les séries à voir sur Disney+ en décembre 2024

Star Wars : Skeleton Crew (3 décembre)

Enfin une bonne raison de se remettre devant Star Wars ? Après le désastre The Acolyte dont la suite a tout bonnement été annulée, Skeleton Crew avec Jude Law dans le premier rôle pourrait raviver l’intérêt pour la licence. Se déroulant après l’Épisode VI, Skeleton Crew suit les aventures de quatre enfants perdus dans la galaxie et devant faire confiance à Jod Na Nawood, un mystérieux voyageur sensible à la Force.

Rêves Productions (11 décembre)

Rêves Productions est une mini-série de quatre épisodes dérivée de l’univers des films Vice-Versa. Elle se déroule à mi-chemin entre les deux films, dans l’esprit de Riley, et plus précisément dans le studio qui produit les rêves de la jeune fille. Chaque soir, Rêves Productions doit créer un rêve à partir de souvenirs triés sur le volet dans le délai imparti et sans dépassement de budget. Mais ce n’est pas assez pour la réalisatrice qui souhaite tourner le meilleur rêve de Riley.

What If… ? – Saison 3 (22 décembre)

La série d’animation du MCU tire sa révérence avec cette troisième saison et elle ne sera pas des moindres si on en croit la bande-annonce. À travers les yeux du Gardien, la série nous emmène dans les multiples possibilités du multivers. Peggy Carter dans son costume de Captain sera toujours de la partie, aux côtés de Red Guardian et du Soldat de l’Hiver formant un duo explosif ainsi que de Tornade, la X-Men qui porte pour l’occasion le costume et le marteau de Thor.

Les films à voir sur Disney+ en décembre 2024

Ce mois-ci, Disney+ propose une sélection de courts-métrages dans le cadre de son partenariat avec CinéFabrique, tels que C’est chelou comment tu danses de Louis Cattelat. L’humoriste y raconte l’histoire de Gabriel, un adolescent fasciné par la danse mais refusant de s’y lancer par peur du regard des autres. C’est alors que Wonder, un géant en tutu sorti tout droit de son imagination, se donne pour mission de motiver Gabriel à faire ses premiers pas de danse.

Le Manoir Hanté (27 décembre)

Un film d’horreur à Noël ? Pourquoi pas ? Le Manoir Hanté est un bon divertissement mais est aussi connu pour être l’un des plus gros flops de Disney. Sortie pendant le phénomène Barbenheimer et promotion arrêtée net par la grève des acteurs, le film est ensuite exclu de la liste des sorties Disney+ d’octobre en France pour des raisons inconnues. Mais il n’est jamais trop tard pour suivre les péripéties de cette famille de la Nouvelle-Orléans ayant emménagé dans un manoir acquis à un prix étrangement bas.

John Williams in Tokyo (27 décembre)

Superman, Star Wars, Indiana Jones, Les Dents de la Mer, Jurassic Park… Le compositeur John Williams a laissé plusieurs fois son empreinte dans l’histoire du cinéma avec nombre de grands classiques. Ce documentaire nous plonge dans les coulisses d’un concert monumental de septembre 2023 avec l’orchestre Saito Kinen à Tokyo. Un concert plein de sens pour le légendaire compositeur qui n’avait pas remis les pieds au Japon depuis trente ans.

Les autres sorties sur Disney+ en décembre 2024

15 novembre :

Un conte de Noël, ou presque

29 novembre :

Nutcrackers

5 décembre :

Miraculous : Le film

11 décembre :

Ne dis rien

13 décembre :

Elton John : Never Too Late

17 décembre :

Les Simpsons : Un Noël sous hypnose

18 décembre :

English Teacher

20 décembre :

Missions cadeaux

Bora Bora

Des Astres