Disney+ : ça y est, le blocage du partage de compte se déploie massivement… sauf si vous payez plus

Comme prévu, le blocage du partage de compte sur Disney+ s’étend à davantage de pays. Pour éviter cette restriction, il faudra payer un supplément mensuel.

Pour éviter le blocage de partage de compte sur Disney+, il faut payer un supplément // Source : The Walt Disney Company

Ce n’est pas une surprise. Le patron de la plateforme SVoD, Bob Iger, indiquait déjà que le blocage du partage de compte sur Disney+ s’opèrerait de juin à septembre.

La mesure restrictive ne concernait au début que quelques marchés. Or, nous voilà arrivés à la fin du mois de septembre et, comme annoncé, cette nouvelle politique s’étend désormais à bien plus de régions, dont l’Europe.

C’est dans un communiqué de la Walt Disney Company que l’on apprend la nouvelle. « Cette semaine, Disney+ a étendu son programme de partage payant afin de permettre à ses utilisateurs de profiter de leur abonnement Disney+ avec un membre de leur famille ou un ami, grâce à la gestion des appareils au sein d’un foyer ».

« Ces fonctionnalités sont désormais disponibles aux États-Unis, au Canada, au Costa Rica, au Guatemala, en Europe et dans la région Asie-Pacifique, après avoir été lancées sur certains marchés au cours de l’été », lit-on.

Payer pour partager

Ainsi, si vous voulez partager votre compte avec une personne résidant en dehors de votre foyer, il faudra payer un supplément mensuel. Rappelons que Disney+ identifie votre foyer via « un ensemble d’appareils associés à votre résidence personnelle principale et utilisés par les personnes qui y résident ».

Le communiqué officiel détaille la marche à suivre pour ajouter une personne extérieure à votre compte. Il faudra utiliser la nouvelle option appelée « Extra Member » en anglais — ce qui pourrait se traduire par « Personne supplémentaire ».

À partir de 6,99 dollars par mois aux États-Unis

Aux États-Unis, un profil de membre supplémentaire coûtera 6,99 dollars par mois sur les formules Standard. Comptez 9,99 dollars pour les titulaires d’un abonnement Premium. « Notez qu’un seul emplacement Membre Extra est disponible par compte ».

Évidemment, il existe une option vous permettant d’indiquer lorsque vous n’êtes pas chez vous pour profiter de votre compte Disney+. La plateforme débloquera ainsi temporairement le smartphone, la tablette ou le PC portable que vous avez emporté avec vous.

En agissant de la sorte, Disney+ marche pleinement dans les pas de Netflix. Entre les hausses de prix, l’intégration de publicités et ces restrictions, les services de streaming sont de plus en plus souvent critiqués. Cela n’empêche pas le leader Netflix de battre des records.