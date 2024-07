Netflix continue de battre des records malgré la publicité et les restrictions

Après la fin du partage de mots de passe, on pensait que l'annonce de la disparition de l'abonnement Essentiel sans pub porterait un coup fatal à Netflix, c'était sans compter la publication des résultats du deuxième trimestre et ils vont au-delà de toutes les attentes pour la plateforme SVoD.

Netflix continue encore et toujours de défier toutes les prévisions, même celles de Wall Street, et clôture ce second semestre avec des résultats en forte hausse. Ça fait bien mal de l’admettre, mais les récentes stratégies du leader de la SVoD allant à l’encontre du confort des abonnés telles que la fin du partage de mots de passe ou encore la disparition de sa formule Essentiel sans pub lui ont jusque-là donné raison. Il pensait attirer 5 millions de nouveaux abonnés, Netflix annonce ce trimestre un gain de 8 millions d’abonnés en plus et ne manque pas de louer les résultats de sa formule avec pub.

Netflix, toujours leader de la SVoD

Avec 8 millions d’abonnés supplémentaires, Netflix atteint un total de 277 millions d’abonnés dans le monde et confirme sa position de leader devant Amazon Prime Video qui revendique 200 millions de « téléspectateurs mensuels ». Ces résultats, la plateforme les explique d’abord par la qualité de ses contenus, des séries au succès mondial comme Mon petit renne (88,4 millions de vues), la troisième saison de La Chronique des Bridgerton (98,5 millions de vues) ou encore Sous la Seine (90,9 millions de vues) dont l’insolent succès peut s’expliquer par l’actualité autour des Jeux Olympiques de Paris.

Quand bien même ces résultats défient toutes les prévisions, ils ne sont pas exceptionnels pour autant. En réalité, le nombre de nouveaux abonnés continue de décroître par rapport aux trimestres précédents. Netflix a certes gagné 8 millions de nouveaux abonnés au deuxième trimestre, mais ils étaient plus de 9 millions au premier trimestre et même 13 millions au dernier trimestre de 2023. Netflix n’est toutefois pas la seule plateforme de SVoD à suivre cette tendance, on observe pareil ralentissement un peu partout sur le marché à cause d’une concurrence féroce sur la qualité des contenus, les prix d’abonnement tendanciellement à la hausse et les restrictions sur les partages de compte.

La publicité, une recette gagnante

Derrière ces résultats encourageants se cache une donnée plus surprenante : le nombre d’abonnés à la formule avec pub a bondi de 34 %. L’arrivée de la pub sur Netflix a pourtant été vécue comme une trahison, mais cette stratégie a tout de même permis à la plateforme de faire d’une pierre deux coups comme l’indique le communiqué : « Premièrement, elles (les publicités, ndlr) nous permettent de proposer des prix plus bas aux abonnés ; deuxièmement, elles créent plus de revenus et de bénéfices pour l’entreprise ».

Actuellement, la formule d’abonnement standard avec pub est à seulement 5,99 euros par mois. C’est le même tarif chez Disney+ qui a aussi introduit une formule avec pub et moins qu’Amazon Prime Video dont l’abonnement standard est à 6,99 euros par mois. D’ailleurs, Netflix vient d’annoncer que les abonnés qui jusque-là profitaient encore de l’abonnement Essentiel sans pub à 10,99 euros par mois auront le choix entre basculer vers une autre formule d’abonnement de sa grille tarifaire actuelle (voir ci-dessus), ou quitter la plateforme.

