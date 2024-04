Ça fait mal de l’admettre, mais Netflix avait raison

Netflix a dévoilé son bilan du premier trimestre 2024... et contre toute attente il est excellent. Mais cela ne suffit pas.

Netflix avait raison, et ça va être de pire en pire. C’est en tout cas la lecture qu’il est possible d’avoir des résultats financiers du premier trimestre 2024 de l’entreprise de Reed Hastings. On aurait aimé dire l’inverse, mais la stratégie de Netflix fonctionne… pour le moment. Pas que nous souhaitons du mal à l’entreprise et à ses employés, loin de là, mais on aurait espéré pouvoir dire qu’une stratégie fondée sur le contentement des utilisateurs était à privilégier. Ce n’est pas le cas.

La stratégie de Netflix fonctionne…

Jeudi, Netflix a dévoilé ses résultats du premier trimestre 2024 et ils vont au-delà des espérances. Sur la période, le service de SVOD a gagné 9,3 millions d’abonnés supplémentaires, portant son total à 270 millions. C’est d’autant plus impressionnant que tous les observateurs du marché en estimaient la moitié.

Oui, mais voilà : la stratégie de Netflix fonctionne. Serrer la vis, rendre le partage de compte plus compliqué et proposer un abonnement moins cher, moins qualitatif et financé par la publicité… On aurait pu penser que cela aurait fait fuir les abonnés, c’est d’ailleurs la tendance qui se dégageait de nos différents sondages sur la question. Et pourtant, le bilan est positif pour Netflix, mais pour combien de temps ?

… jusqu’à quand ?

Il faut dire aussi que Netflix a su rester au cœur de l’attention en ce début 2024 en adaptant en série Le Problème à Trois Corps, le roman de SF de Liu Cixin. C’était LA série évènement de ce trimestre, et même si les avis à son sujet sont partagés, elle a certainement poussé un certain nombre de personnes à relancer leur abonnement.

Les Chroniques de Bridgerton, Avatar : le Dernier Maître de l’Air, Squid Game, You… L’année 2024 sera ponctuée de diverses raisons de réactiver son abonnement Netflix, mais est-ce que ce sera suffisant pour pérenniser ce modèle économique ? Rien n’est moins sûr.

C’est même si peu probable que Netflix a annoncé lors de son rapport trimestriel que le nombre d’abonnés ne serait désormais plus communiqué à partir de 2025. Un manque de transparence immédiatement sanctionné par les investisseurs avec une chute de 9 % du prix de l’action NFLX sur la journée suivant l’annonce. Sur ce point, Netflix n’avait apparemment pas raison.

Dans un monde post-Covid, post-Guerre en Ukraine, où les marchés s’envolent, où les dividendes n’ont jamais été aussi considérables, les investisseurs veulent des rendements élevés, des garanties de gains. Et pour cela, Netflix va devoir montrer patte blanche. Il va falloir leur promettre de nouveaux abonnés, de nouvelles rentrées d’argent, et des profits à la hauteur des attentes.

Le retour de la TV ?

Pour cela, Netflix a une idée. La même que Disney pour tout dire. L’idée est simple : réinventer la télévision. Proposer des chaînes, qui diffusent du contenu en continu. Pour l’abonné, c’est la sérénité de ne pas avoir à choisir un programme. Pour Netflix, c’est un coût d’infrastructure réduit. Diffuser le même programme en simultané à plusieurs personnes permet de compresser, de mutualiser et, in fine, d’économiser un peu.

En dehors des futures augmentations de prix, elle est donc là la nouvelle idée des services de SVOD pour se plier au capitalisme. Et on aimerait dire que c’est une mauvaise idée, que ça ne va pas marcher, mais cela nous obligerait certainement à faire notre mea culpa dans quelques mois pour dire que Netflix avait une nouvelle fois raison.

