Netflix : la fin du partage de comptes incite une large majorité d’entre vous à quitter la plateforme

Netflix a annoncé la fin du partage de comptes en France. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que cette décision va vous amener à vous désabonner ? Nous vous avons posé la question, décortiquons vos réponses.

C’est une nouvelle agaçante : après des mois d’atermoiements, Netflix s’est décidé à mettre en pratique sa politique anti-partage de compte. Nous vous avons d’ailleurs rédigé un article pour vous y retrouver dans la jungle des conditions pour savoir si vous êtes concernés ou pas et comment tout cela va fonctionner en pratique.

Tout ce remue-ménage amène un grand nombre d’utilisateurs à considérer un désabonnement pur et simple de Netflix. Pour ceux qui squattaient jusqu’ici un compte familial ou d’amis, que ce soit avec ou sans compensation financière, il faut a priori ouvrir son propre compte ou renoncer aux joies du Toudoum.

Une myriade d’options

D’autres options s’offrent à vous. Vous pouvez bien sûr réduire la voilure et opter pour un abonnement moins cher, qui permet d’avoir moins d’écrans en simultané. Malheureusement, le seul abonnement qui offre la 4K est celui pour quatre écrans, donc si vous vous voulez en profiter, il faudra payer.

Une autre idée peut être de tenter de contourner les restrictions. En effet, Netflix a établi des règles pour permettre aux utilisateurs de continuer à profiter de leur abonnement en voyage. À l’aide d’une simple vérification par mail, vous pouvez permettre à une adresse IP de profiter de votre abonnement pendant un mois. Il y a fort à parier que de nombreux·ses petit·e·s malin·e·s vont tenter l’aventure.

Netflix : avec la fin du partage de comptes, pensez-vous rester abonnés ?

La question est ardue, et la réponse le sera tout autant. En Espagne, c’est près d’un million d’utilisateurs qui auraient quitté le navire depuis cette nouvelle politique de Netflix. Et vous, que pensez-vous faire ? Nous vous avons posé cette question la semaine dernière et vous avez été très nombreux et nombreuses à répondre.

Notez qu’entre-temps, il y a eu quelques rebondissements : Netflix ne prévoirait pas de réelles sanctions contre les personnes ne se conformant pas aux mesures annoncées tandis que le député Louis Boyard (LFI) a annoncé son intention de faire reculer l’entreprise sur cette question. Malgré tout cela, vos réponses donnent d’intéressantes indications.

En effet, 42,4 % des participants affirment ne plus vouloir rester sur Netflix à cause du prix devenu trop élevé pour en profiter à plusieurs. S’ajoutent les 30,1 % des sondés indiquant quitter la plateforme puisqu’ils partageaient leur compte avec des proches ne souscrivant pas l’option payante.

Ainsi, 9 % seulement des personnes interrogées compte garder leur compte principal. 6,3 % des sondés songent plutôt à passer sur un abonnement moins cher et certains d’entre vous (4,4 %) comptent contourner les limites.

Notons enfin, celles et ceux qui n’utilisent pas Netflix (6,5 %) oui qui squattaient le compte d’une personne et vont désormais créer le leur (1,4 %).

