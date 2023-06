La politique française s’attaque à la politique de partage de compte de Netflix

Louis Boyard, député français de La France Insoumise (LFI), est monté au créneau contre la nouvelle politique de Netflix restreignant le partage gratuit de comptes. En dépit de l'indignation des utilisateurs, Netflix semble imperturbable, mais face à une pression politique croissante, pourrait-elle être amenée à revoir sa position ?

C’est un fait bien connu que les gens n’aiment pas les changements — en particulier lorsqu’il s’agit de restreindre leurs habitudes de partage de compte Netflix. Face à l’adoption du nouveau système de partage de compte par le géant du streaming, les utilisateurs ont manifesté leur désaccord. Toutefois, il semble que Netflix soit insensible à ces protestations. Mais que se passerait-il si l’opposition venait de la sphère politique ?

La France Insoumise (LFI) entre en scène

Le député Louis Boyard de La France Insoumise (LFI) du Val-de-Marne a décidé de prendre les devants. Se mettant en scène sur Twitter, Boyard a vivement critiqué la nouvelle politique de Netflix qui met un terme au partage de comptes gratuit. Il y voit une attaque contre la solidarité et la culture populaire, et ne compte pas rester les bras croisés.

TU DUM 🎶 @NetflixFR veut interdire le partage de compte ? Je vais déposer une proposition de loi pour l’empêcher de le faire. La pauvreté explose. Cette entreprise qui paye si peu d’impôts en France ne vous taxera pas davantage. Partagez vos comptes et vive la solidarité ✌️ pic.twitter.com/hyfMpVuK5H — Louis Boyard (@LouisBoyard) June 1, 2023

L’élu de LFI a en effet annoncé qu’il prévoit de déposer une proposition de loi pour contraindre Netflix à revenir sur cette mesure. « Le partage de comptes entre la famille, les amis, c’est la solidarité, c’est la culture populaire », a-t-il déclaré.

« Cette interdiction du partage de comptes est d’autant plus indécente du fait de l’explosion de l’inflation, de la pauvreté dans notre pays, alors que Netflix a fait plus d’un milliard de chiffre d’affaires l’année dernière. Alors non Netflix, ici c’est pas Koh Lanta, on ne change pas les règles du jeu au dernier moment. »

Pourtant, malgré l’enthousiasme et la détermination du député, on peut voir dans cette prise de position une certaine dose de démagogie. Après tout, il est facile de pointer du doigt les grandes entreprises technologiques pour leurs politiques de prix, en particulier dans un contexte de crise économique.

Néanmoins, cette stratégie pourrait finir par mettre la pression sur Netflix et d’autres entreprises de streaming pour qu’elles reconsidèrent leurs politiques. On peut y voir de la démagogie, mais celle-ci ne peut être efficace que si elle résonne avec les préoccupations réelles des gens — et dans ce cas, le mécontentement face aux restrictions de partage de compte de Netflix est indéniablement réel.

Toutefois, les questions légales et réglementaires liées à cette proposition restent floues. La création d’une nouvelle réglementation pourrait théoriquement limiter l’impact du nouveau système de Netflix. Mais pour vraiment mettre un coup de frein aux pratiques de Netflix, il faudrait probablement s’attaquer à leur méthode de collecte de données qui leur permet d’associer un compte à un foyer spécifique.

C’est là que la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) pourrait avoir un rôle à jouer. En tant que gardienne des données, elle pourrait potentiellement réglementer la manière dont Netflix utilise ces données pour associer un compte à un foyer.

L’avenir de cette bataille politique contre Netflix reste incertain

Ce qui est certain, c’est que les préoccupations des utilisateurs de Netflix sont prises au sérieux au-delà du simple champ des réseaux sociaux, atteignant les couloirs du pouvoir politique. Seul l’avenir nous dira si cela suffira pour faire reculer le géant du streaming.

