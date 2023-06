Netflix : pourquoi il ne faut pas migrer vers le nouveau système de partage de compte

Netflix a fait une annonce surprenante concernant le partage de compte. Malgré des mesures de lutte contre le partage de mots de passe, l'entreprise américaine confirme qu'il n'y aura pas de conséquences pour celles et ceux qui ne se conforment pas à ces mesures. Pas de blocage de compte ni de résiliations à craindre.

Pour rappel, à la suite de la mise en place d’un dispositif anti-partage de compte en France, des frais de 5,99 euros par mois et par compte ont été instaurés pour ceux qui souhaitent partager leur abonnement premium avec d’autres foyers. Cependant, selon Netflix, il est possible d’éviter de payer, du moins pour le moment.

« Aucune résiliation ni aucune autre forme de conséquence »

Dans une déclaration à Golem.de, Netflix assure que les clients qui enfreignent les nouvelles directives de partage de compte ne font face à « aucune résiliation ni aucune autre forme de conséquence ». Seulement, cette « liberté » ne s’applique que si aucun membre supplémentaire n’a été ajouté au compte.

Donc, si vous êtes actuellement en train de partager votre compte Netflix avec d’autres personnes, il semble que vous pouvez continuer à le faire sans craindre de sanctions. Cela signifie que vous devez éviter d’ajouter des membres supplémentaires à votre compte, ce qui entraînerait des frais mensuels de 5,99 euros par foyer supplémentaire.

Ce qui signifie que celles et ceux qui optent pour le système de partage de compte, au prix mensuel de 5,99 euros/mois par foyer supplémentaire, seront soumis à davantage de restrictions. À ce moment-là, tous les accès depuis des emplacements externes qui ne peuvent pas être attribués au compte du foyer ou aux membres supplémentaires seront refusés. Si vous choisissez de rester avec l’ancien système et de continuer à partager le mot de passe Netflix, vous ne courez apparemment aucun risque et pouvez éviter les frais supplémentaires sans conséquences.

Il est important de souligner que ces recommandations sont basées sur la position actuelle de Netflix et pourraient changer si la société décide de renforcer ses mesures contre le partage de compte à l’avenir.

