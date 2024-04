Disney+ serait sur le point d’inventer… Disney Channel

Disney serait sur le point de lancer des chaînes sur son application Disney Plus. Ce retour au linéaire ferait la part belle aux plus grands univers du géant : Star Wars et Marvel.

Fermez les yeux et imaginez : un système où à la place de choisir l’épisode ou le film que vous souhaitez regarder, il faudrait allumer un canal spécifique avec un programme connu à l’avance et linéaire. Oui, on vient de décrire le principe de la télévision linéaire tout ce qu’il y a de plus classique, et c’est exactement ce que préparerait Disney pour sa plateforme Disney+.

C’est The Information qui dévoile ce petit scoop. L’application Disney+ pourrait bientôt proposer des chaines qui transmettent des programmes toute la journée.

Une nouvelle tendance

Dans un premier temps, Disney souhaiterait proposer une chaîne dédiée à Marvel, et une chaîne pour Star Wars. Ce sont les deux univers qui regroupent sans doute le plus de contenu chez le géant.

Ces chaînes proposeraient de la publicité, mais demanderaient quand même un abonnement à Disney+. Aucune émission ne serait prévue pour les animer, mais simplement des playlists de contenu déjà présent sur le service de SVOD.

Aux États-Unis, plusieurs plateformes proposent désormais ce genre de nouvelles chaînes de TV. Ce sont des chaines totalement gratuites, mais proposant de la publicité conçue pour le web. Ce sont généralement des programmes qui ne demandent pas une attention particulière. Par exemple des séries où chaque épisode est indépendant, à la manière des Simpsons ou de Malcolm.

Avec cette stratégie, Disney veut sans doute concurrencer ces nouvelles chaines en gardant un maximum d’abonnés dans l’application Disney+. L’article de The Information ne précise pas quand le géant pourrait commencer à proposer ces nouvelles chaînes.