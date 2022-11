Netflix lance son abonnement avec publicité. Ainsi, si vous souscrivez la nouvelle offre Essentiel avec pub désormais disponible en France, vous paierez 5,99 euros par mois pour voir des publicités de 15 à 30 secondes s'afficher avant et pendant vos séries et films. Voici tout ce qu'il faut savoir sur ce forfait.

Quelques semaines après l’avoir présenté, Netflix lance désormais présente son tout nouveau forfait « Essentiel avec pub ». Désormais, vous pouvez, si vous le souhaitez, payer 5,99 euros par mois pour cet abonnement décrit comme étant le plus abordable de la plateforme SVoD. En contrepartie, comme l’explique Numerama, vous verrez de la publicité s’afficher avant et pendant la lecture de vos séries, films et documentaires.

Rappelons que cela n’a rien d’une surprise. En avril déjà, Netflix manifestait son envie d’intégrer des publicités. Entretemps, le géant du streaming, en quête de nouveaux utilisateurs à séduire, s’est associé à Microsoft pour gérer la technologie qui permettra de diffuser les annonces. Cependant, l’entreprise n’avait pas encore dévoilé les modalités de cette nouvelle offre. Voici donc tout ce qu’il faut savoir sur Netflix Essentiel avec pub.

Netflix avec publicité : prix, date et contenus disponibles

Il y a une petite poignée d’informations à retenir sur l’offre Netflix avec publicité.

Netflix Essential avec pub coûte 5,99 euros par mois en France et est disponible depuis le 3 novembre 2022.

en France et est disponible depuis le 3 novembre 2022. Les publicités affichées avant ou pendant les contenus dureront entre 15 et 30 secondes .

. Une moyenne de 4 à 5 minutes de publicité par heure de visionnage est prévue.

de visionnage est prévue. Quelques séries et films ne seront pas disponibles, du moins dans un premier temps.

En ce qui concerne le dernier point évoqué, Netflix promet, selon Numerama, que 85 % du catalogue seront disponibles au travers de l’offre Essentiel avec pub. Pour le reste, Netflix doit réussir à renégocier certains contrats avec des studios qui avaient initialement signé pour des diffusions sans publicité. Évidemment, l’ensemble des contenus originaux appartenant au service SVoD ne sont pas concernés par ces problématiques de droits.

Netflix Télécharger Netflix gratuitement APK

L’abonnement Essentiel avec pub propose une qualité vidéo allant jusqu’à 720p (HD) et Netflix précise au passage que c’est aussi le cas désormais sur le forfait Essentiel classique. Le téléchargement des programmes pour les regarder hors ligne ne sera cependant pas compris dans la formule.

Enfin, en plus de la France, Netflix Essentiel avec pub sera disponible à son lancement en Allemagne, en Australie, au Brésil, au Canada, en Corée du Sud, aux États-Unis, en Espagne, en Italie, au Japon, au Mexique et aux États-Unis.

Netflix et la publicité ciblée

Netflix cherche à séduire les annonceurs en leur proposant de s’adresser à un public nombreux et varié et qu’ils n’arrivent peut-être plus à capter sur la télévision classique. Les publicités pourront d’ailleurs être ciblées par pays et par types de programmes (comédie, drame, action…). De la même façon, les diffuseurs pourront aussi empêcher certaines annonces de s’afficher avant un film contenant des scènes incompatibles avec l’image qu’ils veulent se donner.

Pour souscrire un abonnement Essentiel avec pub, il faudra, à l’inscription, donner votre nom, mail, date de naissance et genre. Ces données permettront aux annonceurs de savoir les publicités susceptibles de vous intéresser. Notez d’ailleurs que les pubs en question ne pourront pas être passées comme c’est parfois le cas sur YouTube par exemple. Il faudra les regarder en intégralité. En revanche, Numerama indique que les profils enfants n’auront pas de publicité.

Pourquoi Netflix intègre-t-il de la publicité ?

En proposant une formule moins chère, la plateforme SVoD espère pouvoir conquérir un nouveau public découragé par les tarifs élevés pratiqués par le service. Il faut en effet savoir qu’un grand nombre d’utilisateurs songent à se désabonner de Netflix — à noter que la situation s’est améliorée récemment. L’offre Essentiel avec pub pourrait permettre de satisfaire celles et ceux qui jugent les autres abonnements trop onéreux, sans sacrifier ses marges grâce aux revenus des annonces.

La rédaction de Frandroid reste dubitative. Lorsque nous avions posé la question au travers d’un sondage, la majorité d’entre vous nous avait fait comprendre que Netflix avec des pubs, c’est un grand non.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.