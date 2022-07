Netflix : l’intégration des publicités sera gérée par Microsoft

Netflix et Microsoft ont annoncé conjointement s'associer afin que ce dernier gère la technologie et le commerce de publicité sur la plateforme de streaming du premier. On pourrait voir d'ici aux prochains mois une nouvelle formule d'abonnement à Netflix, comprenant de la publicité.

Depuis le mois d’avril, on sait que Netflix veut intégrer de la publicité sur son service. Un moyen de convaincre plus de potentiels clients afin de compenser la perte de 200 000 abonnés du premier trimestre 2022, d’autant plus que l’entreprise pense perdre jusqu’à 2 millions d’utilisateurs prochainement. Un changement de paradigme confirmé le mois dernier, dans le but d’ancrer cette nouvelle formule en tête. Une manière de penser qui n’est pas acceptée par tout le monde, en témoigne un sondage auprès de vous, lecteurs et lectrices, qui étiez une majorité à ne pas vouloir de publicité sur Netflix.

Quoi qu’il en soit, Netflix avance et informe s’associer avec Microsoft pour intégrer de la publicité dans son service SVoD.

Pourquoi Netflix a choisi Microsoft ?

Selon Greg Peters, directeur des opérations de Netflix, « Microsoft a démontré sa capacité à répondre à tous nos besoins en matière de publicité alors que nous travaillons ensemble à la création d’une nouvelle offre financée par la publicité. Plus important encore, Microsoft a offert la flexibilité nécessaire pour innover au fil du temps, tant du point de vue de la technologie que des ventes, ainsi que de solides protections de la vie privée pour nos membres ».

Ce qui ressort ici, c’est que Netflix a choisi la firme de Redmond, car elle ne possède pas d’activité concurrente, contrairement à Amazon, Google, Apple, etc. Aussi, comme le rapporte Le Monde avec l’AFP, Google est le leader mondial de la publicité. De l’autre côté, le géant du web est régulièrement pointé du doigt pour la protection et la confidentialité des données qu’il gère.

Bientôt un abonnement avec de la publicité, mais moins cher

Dans le communiqué de Netflix, on apprend que ce dernier n’en est qu’au début et l’entreprise dit avoir beaucoup à faire. Elle souhaite « un plus grand choix pour les consommateurs et une expérience de marque télévisée de qualité supérieure et au-delà de la télévision linéaire pour les annonceurs ».

Si l’on ne connaît pas la façon dont sera intégrée la publicité sur Netflix, ni même combien coûtera cet abonnement, on peut déduire certaines choses intéressantes. On peut penser que Netflix, en intégrant de la publicité, se rapprocherait de la télévision et du modèle des chaînes câblées aux États-Unis, mais ça pourrait aller encore plus loin.

Il ne serait pas impossible que Netflix permette aux annonceurs de diffuser des publicités ciblées en se basant sur vos goûts et vos habitudes. Des annonces jugées plus efficaces et qui peuvent être vendues plus cher. Notez que même la télévision « traditionnelle » tend vers la publicité ciblée.

