Publicités ciblées à la télé : Orange et France Télévisions s’allient pour en afficher rapidement

Orange et France Télévisions annoncent avoir noué un partenariat permettant aux annonceurs de diffuser des publicités ciblées si les téléspectateurs donnent leur autorisation.

Sur le web, nous sommes déjà toutes et tous habitués aux publicités ciblées. Pour rappel, ces annonces ciblées s’adaptent aux habitudes de navigation de l’internaute pour avoir plus de chances que le produit plébiscité corresponde à ses attentes. Or, ces publicités s’apprêtent à faire leur apparition à la télé, sur les chaînes de France Télévisions regardées sur les 7 millions de box TV d’Orange.

En effet, « Orange et FranceTV Publicité annoncent ce jour la signature d’un accord inédit en France sur la publicité TV adressée. Ce partenariat ouvre ainsi la voie d’une nouvelle expérience publicitaire pour les annonceurs et pour les téléspectateurs », lit-on dans un communiqué diffusé par l’opérateur historique. Précision : FranceTV Publicité est la régie publicitaire de France Télévisions.

Uniquement si les abonnés de la TV d’Orange y consentent, des annonceurs pourront ainsi proposer à ces abonnés des annonces pertinentes et personnalisées sur ses chaînes distribuées par Orange. Il s’agit d’une évolution majeure dans la manière de pratiquer la publicité, l’enjeu étant de proposer aux abonnés des publicités plus pertinentes et riches en services, en phase avec leurs attentes, sans augmenter la pression publicitaire pour les téléspectateurs.

Orange insiste bien sur ce point, cette initiative se fera « dans le strict respect de la réglementation des données personnelles ». Rappelons d’ailleurs que suite au RGPD, les sites web que vous visitez pour la première fois en Europe doivent explicitement vous demander si vous les autorisez à récolter des informations sur vous afin d’afficher des publicités ciblées. Si vous refusez, vous verrez alors des pubs non adaptées à ce que vous aimez — et donc moins pertinentes selon les annonceurs.

Les premières publicités ciblées à la télé arriveront progressivement

Concernant les chaînes de France Télévisions visionnées via les box Orange, ces règles de consentement devraient s’appliquer plus ou moins de la même manière.

Le communiqué précise en outre que ce partenariat entre les deux parties « préfigure l’adoption prochaine annoncée par les autorités de la révision du décret publicité du 27 mars 1992, qui devrait autoriser la TV adressée en France ». À ce titre, Orange explique que les premières annonces de ce genre commenceront progressivement après la publication du texte de loi mis à jour. Nous avons contacté l’opérateur afin d’en savoir plus sur la date envisagée pour commencer à afficher des publicités ciblées, mais également sur les données récoltées auprès des téléspectateurs pour les cibler plus efficacement et nous mettrons à jour cet article s’il nous répond.

On en profitera au passage pour rappeler que Bouygues Télécom souhaiterait également afficher de la publicité ciblée avec l’aide de Google, le champion en la matière.