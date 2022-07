Netflix : l’offre avec publicité pourrait ne pas avoir droit à tout le catalogue

Dans une nouvelle vidéo portant sur les résultats de l'entreprise pour le second trimestre 2022, les dirigeants de Netflix annoncent que certains contenus pourraient ne pas faire partie de leur nouvelle offre avec publicité lors de son lancement.

La publicité arrive sur les plateformes de streaming et amène avec elle son lot de surprises. Netflix a bien définitivement l’intention d’inclure une offre avec publicité sur sa plateforme dans un futur proche, mais celle-ci pourrait ne pas être aussi complète que prévu.

Une offre plus abordable mais possiblement un peu appauvrie

L’entreprise qui s’est associée à Microsoft pour intégrer de la publicité sur son service nous apprend désormais que l’intégralité du catalogue pourrait ne pas être disponible à partir de cette offre.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

C’est via une vidéo sur les résultats du second trimestre 2022 de l’entreprise, à 18 minutes et 56 secondes ci-dessus, que le co-PDG de Netflix Ted Sarandos a annoncé que « la grande majorité » des programmes de la plateforme pourront être inclus dans cette offre, ce qui induit qu’une partie d’entre eux pourrait ne pas être présente.

Des oeuvres majeures sont-elles concernées ?

D’après le Wall Street Journal, Netflix serait actuellement en pourparlers avec des studios tels que Warner Bros (You), Universal (Poupée russe) ou encore Sony Pictures (Cobra Kai, Breaking Bad) qui pourraient, en cas de refus, ne pas s’embarquer dans la nouvelle offre du géant de la sVOD. Netflix pourrait ainsi lancer une offre amputée de certaines de ses séries à succès si elle n’obtient pas l’accord des ayants droit.

Il n’est donc pas question ici de seulement quelques contenus un peu moins populaires, mais bien d’œuvres rencontrant un certain succès critique sur la plateforme. Le dirigeant rassure tout de même ses futurs abonnés en indiquant que « si nous lancions l’offre aujourd’hui, les personnes profitant de cet abonnement vivraient [tout de même] une expérience formidable ».

Netflix veut bien faire les choses

Selon Netflix, la plateforme serait en droit de lancer son offre avec publicité dès à présent sans passer par des négociations avec les distributeurs et studios partenaires pour les y inclure. Mais la marque indique vouloir faire les choses dans les règles, selon son directeur financier, Spencer Neumann. Il faut dire que la disponibilité des séries et films sur Netflix fait l’objet de contrats particulièrement précis et que proposer ces contenus sur une offre moins chère — et potentiellement moins lucrative ou prestigieuse — pourrait inciter les studios à renégocier leurs clauses.

Ne reste plus qu’à savoir maintenant quels séries, films ou émissions ne rentreront pas dans la liste des contenus disponibles au lancement de cette offre. Pour voir ce qui pourrait sortir du catalogue, il faudra attendre son lancement qui devrait arriver début 2023 selon Netflix.

Il va sans dire qu’il en va de l’intérêt de cette offre de proposer un catalogue qui reste attractif, même à moindre tarif. Netflix pourrait subir quelques déconvenues au niveau des résultats de cette nouveauté si les créateurs de certains contenus à succès ne sont pas prêts à suivre.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.