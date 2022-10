Netflix a stoppé son hémorragie de clients

L'hémorragie est enfin arrêtée chez Netflix, pour le moment.

Malgré l’apparition d’innombrables services de streaming de films et de séries qui tentent de se disputer son leadership, Netflix a réussi à rester la première référence du secteur. Pourtant, tout semble bouleversé après plusieurs trimestres de pertes d’utilisateurs. Au cours des deux premiers trimestres de 2022, Netflix a déjà perdu 1,2 million d’abonnés dans le monde.

,Netflix a annoncé le lancement d’un abonnement moins cher qui inclura des publicités, ce qui ne vous plaît pas du tout. Et la plateforme de streaming a commencé à explorer la possibilité d’entrer dans le monde des diffusions d’événements en direct. Ils ont également augmenté les prix des abonnements. Par ailleurs, ils veulent s’attaquer au partage de compte. Alors que Netflix s’est longtemps montré favorable à cette pratique, voilà que le service fait volte-face et commence à serrer la vis.

Alors que Netflix n’a toujours pas lancé son forfait avec publicité, l’entreprise américaine a indiqué qu’il avait gagné plus de 2 millions d’abonnés durant le dernier trimestre, apaisant les craintes des investisseurs.

