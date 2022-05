Selon le site Deadline, Netflix réfléchirait à faire arriver sur sa plateforme des contenus en direct afin de faire participer les abonnés, notamment en votant.

La télévision classique n’est pas totalement morte. Après avoir lancé Direct en France, sa « chaîne » linéaire sur son service de streaming avec des programmes en continu toute la journée, Netflix aurait des velléités à plus grande échelle.

Netflix voudrait passer au direct

Selon le site américain Deadline, le service de streaming penserait pour la première fois à passer au direct.

Pour pouvoir voter en direct

N’espérez pas voir Netflix se transformer en chaîne TV pour autant. Le but est d’intégrer des programmes d’émissions « non scénarisées », entendez format téléréalité, et des shows de stand-up. Le tout permettrait aux abonnés de voter en direct pour des candidats. Et donc, comme sur les chaînes linéaires, à faire rentrer de l’argent par ce biais si ça se trouve… (ou bien d’y intégrer de la publicité).

Netflix avait testé un format qui pourrait s’y prêter avec son festival Netflix is a joke, réunissant quelque 300 spectacles de stand-up dont ceux de Dave Chappelle, Pete Davidson ou encore Larry David. Selon Deadline, à l’avenir, Netflix pourrait envisager une version en direct sur sa plateforme.

La firme californienne aurait aussi derrière la tête l’idée d’avoir ses propres concours de danse ou de talents, à l’instar de Danse avec les stars ou American Idol (Nouvelle Star en France), ou bien pour des « expériences sociales » avec des émissions déjà présentes sur le service de SVoD comme Love is Blind ou The Circle.

Notons que certains concurrents de Netflix se sont également lancés dans la retransmission d’événements sportifs en direct, comme Amazon Prime Video pour Roland Garros et la Ligue 1, ou la MLB de baseball sur Apple TV+. Depuis quelque temps, des rumeurs évoquent un intérêt de Netflix pour la Formule 1 et il pourrait s’agir d’une manière pour la service de vidéo de diffuser en temps réel les courses, sans avoir à en faire le bilan au bout d’un an dans sa série Formula 1 : Pilotes de leur Destin.

Le streaming en direct sur Netflix est encore loin de voir le jour. L’expérimentation française avec Direct n’a pas encore été généralisée à l’ensemble des pays couverts par la plateforme. Pour le moment, l’idée de l’appliquer à des contenus de téléréalité ou au format concours suit son cours, sans garantie de succès.

