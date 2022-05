Netflix : plus que quelques jours pour voir ces films avant qu’ils ne disparaissent

Alors que la plateforme a fait le plein de nouveaux contenus pour mai dont l’arrivée de la saison 4 de Stranger Things, d’autres films et séries vivent leurs derniers jours sur Netflix avant de quitter le catalogue. Si vous voulez revoir la saga Ocean’s Eleven, les grands films de Catherine Deneuve ou encore Bad Boys, dépêchez-vous !

Vous attendez avec impatience le retour de Stranger Things à la fin du mois de mai ? En attendant, vous avez l’occasion de découvrir de nouvelles séries et des films inédits qui arrivent sur Netflix. Mais ne manquez également pas les contenus qui vont quitter la plateforme dans les prochains jours.

Si vous voulez suivre Will Smith et Martin Lawrence, duo de flics aussi liés que différents dans un Miami en proie à la pègre, Bad Boys et Bad Boys II sont disponibles jusqu’au 14 mai.

Avis aux fans de Catherine Deneuve et des films de Jacques Demy ! Il vous reste quelques jours pour rattraper plusieurs grands classiques si vous ne les avez jamais vus comme Peau d’Âne, Les Demoiselles de Rochefort ou encore Les Parapluies de Cherbourg.

3 mai : Une simple complication

4 mai : Sahara Stalingrad

5 mai : Chair de poule 2 : les fantômes d’Halloween

7 mai : Monogamy

10 mai : Holmes & Watson The Art of self-defense

13 mai : Amis publics Skyscraper The delivery boy

14 mai : Alvinnn!!! et les Chipmunks Arthur 3 : la guerre des deux mondes Arthur et la vengeance de Maltazard Arthur et les Minimys Bad Boys Bad Boys II Bakugan : Battle Planet Central do Brasil Une Chambre en ville Peau d’âge Elvis Presley : The Searcher (doc) Encore heureux Hitman Human nature L’événement le plus important depuis que l’homme a marché sur la Lune La Baie des anges Le Joueur de flûte Le Petit Nicolas (série animation) Les Demoiselles de Rochefort Les Parapluies de Cherbourg The Real Housewives of New York City (série) Lola Lovesong Mon Oncle d’Amérique No gain, no gain Ocean’s Eleven Ocean’s Twelve Parking South Park Spider-Man 2 Strangers from Hell The Devil’s mistress Va, vis et deviens

15 mai : Au nom de ma fille Babysitting 2 Chasse à l’homme 2 En route ! Ex_Machina G.I. Joe : Conspiration Hop Hwarang Jason Bourne La route d’El Dorado Les Dents de la mer Les pingouins de Madagascar Love in the moonlight Pitch Perfect R.I.P.D. Brigade Fantôme Sécurité rapprochée Sinbad : la légende des sept mers The Producers Un Amour sans fin Un flic à la maternelle 2 Uncontrollably Fond Unfriended Vue sur mer Wanted : choisis ton destin Zero Dark Thirty

18 mai : American Outlaws L’Intouchable Drew Peterson Nos voisins les hommes

19 mai : Anchor Baby The Edge of Seventeen

20 mai : Superfly

21 mai : Living in Bondage – Breaking Free

23 mai : Baisers volés Domicile conjugal Fahrenheit 451 Jules et Jim L’Amour en fuite La femme d’à côté La Peau douce Les deux Anglaises et le continent Les 400 coups Mutafukaz Sur le gril : quand se nourrir est un défi (doc) Le Dernier métro Tirez sur le pianiste Vivement Dimanche !

25 mai : Feed

26 mai : La Tortue Rouge Le Chat chapeauté

27 mai : Seuls Two

28 mai : Rangoon

31 mai : Bad Blood Startup (série) Backstage (série) Hellsing (série) The Real Housewives of Atlanta (série)



