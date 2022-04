De drôles de choses attendant les abonnés Netflix en mai. Stranger Things revient pour une nouvelle saison tout comme Love, Death & Robots. Omar Sy et Laurent Lafitte partent faire la loi Loin du périph.

Vous les attendiez, ils arrivent. Onze, Mike, Dustin, Lucas et Max sont à peine remis de la bataille de Starcourt que les ennuis avec les Ténèbres reprennent de plus belle en ce mois de mai.

Loin du périph’, le nouveau film exclusif Netflix de Louis Leterrier (Insaisissable, Le Transporteur) avec Omar Sy et Laurent Lafitte ouvre le mois.

Voici le programme des nouveautés films et séries qui arrivent en mai sur Netflix, ainsi que les contenus qu’on vous conseille de ne pas manquer.

Les sorties séries sur Netflix en mai 2022

Stranger Things 4 – Volume 1

La plus célèbre bande de gamins de Netflix est de retour pour la première partie de la saison 4. Cette fois, les vacances de printemps vont être perturbées à Hawkins avec le réveil des ténèbres qui engloutissent la ville. Les mauvais souvenirs ressurgissent dès le 27 mai.

Love, Death & Robots Volume 3

La magnifique série d’animation de Tim Miller et David Fincher signe son retour le 20 mai pour une troisième anthologie mêlant univers troublants, violences et petits plaisants.

The Pentaverate

Mike Myers est derrière cette série complètement loufoque et absurde qui débarque le 5 mai. L’histoire d’une société secrète qui influe sur l’histoire depuis des siècles. Celle-ci doit faire face à une grave menace venue de l’intérieur et s’en remet à un journaliste canadien pour s’en sortir.

La défense Lincoln

Le prolifique auteur de romans noirs Michael Connelly avait déjà eu droit à une adaptation ciné de son livre. Voici désormais la série The Lincoln Lawyer en 10 épisodes qui arrive le 13 mai. Manuel Garcia-Rulfo (Une nuit en enfer, la série) et Neve Campbell (Scream) reprennent les rôles de Matthew McConaughey et Marisa Tomei dans les rôles de Mickey Haller, avocat idéaliste œuvrant depuis l’arrière de sa voiture Lincoln, et son ex-femme toujours présente.

Et aussi…

Après deux films, le plus insupportable des bébés arrive le 19 mai dans la série Baby Boss : Retour au berceau. Ted Templeton alias Baby Boss est accusé d’un crime qu’il n’a pas commis et revient sur Terre se cacher chez son frère Tim. Dernière saison pour la série Qui a tué Sara ? le 18 mai. Alex va enfin savoir qui a tué sa sœur.

2 mai : Les Octonauts : Mission Terre (saison 2)

4 mai : The Circle Game : États-Unis (saison 4 — téléréalité — 4 épisodes par semaine) Trois mètres au-dessus du ciel (saison 3) El marginal : season 5

5 mai : The Pentaverate Clark

6 mai : Bienvenidos a Edén The Sound of Magic

10 mai : Workin’ moms (saison 6)

11 mai : Frères de crime (saison 2) 42 jours d’obscurité Savage Beauty

12 mai : Maverix

13 mai : La défense Lincoln Le Touche-à-tout L’Empire du bling (saison 2) Neumatt

17 mai : The Future Diary (saison 2- 4 épisodes, puis 2 à 3 épisodes par semaine)

18 mai : Qui a tué Sara ? (saison 3) Histoires d’amour et d’autisme : États-Unis (série doc)

19 mai : Insiders (saison 2 – 3 épisodes, puis 4 épisodes la semaine suivante)

20 mai : Love, Death & Robots Volume 3 Entrevias

21 mai :

Our blues

25 mai : Les tribulations culinaires de Phil (saison 5)

27 mai : Stranger Things 4 – Volume 1



Les sorties films et documentaires sur Netflix en mai 2022

Loin du périph’

Casting de choc pour ce film signé Louis Leterrier avec Omar Sy, Laurent Lafitte et Izïa Higelin. Deux flics que tout oppose se retrouvent 10 ans après une première rencontre peu convaincante. Ils doivent enquêter ensemble sur un meurtre survenu dans une petite ville bien étrange. Début des affaires le 6 mai.

Senior Year

Une pom-pom girl se retrouve dans le coma après une acrobatie qui a mal fini. Elle se réveille 20 ans plus tard bien décidée à devenir la reine du bal de promo… Rebel Wilson (Pitch Perfect) vient apporter son humour à gogo dans cette comédie loufoque sur les années lycée et le choc des époques. La rentrée, c’est le 13 mai !

1er mai : La Haine Les Gardiennes Le Guépard Le Passé Hippocrate Une vie meilleure Le Sel de la terre Avant toi Transformers : The Last knight Our idiot brother Pachamama Men in Black 3 Peur bleue

3 mai : En apnée : Traversée sous la glace (doc)

4 mai : Panique à la centrale : three mile island (doc) Quarante ans et des surprises

5 mai : Wild babies : petits et sauvages (série doc)

6 mai : Loin du périph Marmaduke En route pour l’avenir Thar : les trois cibles

9 mai : Ghost in the Shell : SAC_2045 Sustainable War

11 mai : Notre père à tous (doc) Le maître de l’évasion

13 mai : Senior Year

16 mai : Vampire in the Garden

18 mai : La familia perfecta Toscana Cyber Hell : le réseau de l’horreur (doc)

19 mai : Un accord parfait Baby Boss : Retour au berceau Censuré par le meurtre : José Luis Cabezas (doc) Le Système G ou l’art de gouverner (doc)

20 mai : F*uck l’amour, toujours !

23 mai : Océan d’amour

Ghost in the Shell : SAC_2045 (saison 2)

25 mai : Larva : le pouvoir de l’Amulette

26 mai : My Little pony : marquons les esprits !

27 mai : Let’s dance

28 mai : Les Veuves

30 mai : Bheem Bam Boum : j’adore le Taj Mahal



