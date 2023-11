À l'approche de Noël, Netflix avait visiblement l'intention de mettre le paquet sur ses nouveaux contenus, séries et films disponibles sur sa plateforme. En voici la liste complète.

Traditionnellement, les services de SVoD ont la main lourde côté contenus en fin d’année et plus particulièrement au mois de décembre, les plateformes profitant du fait que l’on passe plus de temps devant sa TV que n’importe quelles autres périodes de l’année. Noël approchant à grands pas, Netflix a prévu un maximum de films et séries que nous listons ici même.

Pour aller plus loin

Prix Netflix : quel abonnement choisir en novembre 2023 ?

Les sorties séries sur Netflix en décembre 2023

Sweet Home, saison 2 (1ᵉʳ décembre)

La série Sweet Home a connu un succès quasi immédiat lors de sa sortie il y a trois ans sur Netflix et une suite était forcément très attendue. Pour rappel, Le K-Drama est inspiré du webtoon éponyme et cette saison 2 promet d’être encore plus soignée et cauchemardesque esthétiquement parlant avec des sensations horrifiques encore plus fortes.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Pax Massilia (6 décembre)

Olivier Marchal (36 quai des Orfèvres) lance ce mois-ci sa nouvelle mini-série très attendue de 6 épisodes, Pax Massilia. À en juger par la bande-annonce, l’intrigue promet une bonne dose de suspense et d’action sur fond de vengeance dans les rues et les bas fonds de Marseille.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Ma vie avec les Walter Boys (7 décembre)

Voilà une série qui arrive pile à temps pour les soirées cocooning, Ma vie avec les Walter Boys est une œuvre issue de l’équipe derrière The Kissing Booth. Elle nous présente Jackie Howard, une adolescente new-yorkaise transplantée dans le chaos du Colorado après un événement tragique. On y retrouve d’ailleurs Nikki Rodriguez qui incarne le rôle-titre de Jackie.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

1er décembre : The Rookie : le flic de Los Angeles (intégrale) Sweet Home (saison 2) Fisk (saison 2) DC’s Legends of Tomorrow (saison 7)

2 décembre : Retour à Samdal-ri (saison 1)

3 décembre : Tale of the nine tailed (saison 1)

4 décembre : Les Petits Carnets des Perles de rosée (saison 2)

6 décembre : Pax Massilia (saison 1)

7 décembre : Ma vie avec les Walter Boys (saison 1) Analog Squad Knokke Off : Jeunesse dorée (saison 1) Je déteste Noël (saison 2) Hilda (saison 3)

11 décembre : True Beauty (saison 1)

12 décembre : Happiness (saison 1)

13 décembre : The Influencer 1670 (saison 1)

14 décembre : The Crown (saison 6 partie 2) Les Ailes de l’ambition (saison 2) Yu Yu Hakusho

15 décembre : Carol et la fin du monde (saison 1) Yoh Christmas ! (saison 1)

20 décembre : Cindy la Régia : les années lycée (saison 1) Du sable nous renaîtrons

21 décembre : La Team des 4 (saison 2)

22 décembre : La Créature de Kyŏngsŏng

24 décembre : Gabriel et ses petits démons

28 décembre : La réceptionniste Pokémon

29 décembre : Berlin

31 décembre : PAW Patrol : La Pat’patrouille (saisons 3 et 4)



Les films à voir absolument sur Netflix en décembre 2023

Pokémon : Détective Pikachu (1ᵉʳ décembre)

Première insertion live action de la licence Pokémon, Détective Pikachu relate l’histoire de Tim qui se lance dans une quête pour résoudre le mystère de la disparition de son père, aidé par, vous l’aurez compris, un certain Pikachu. Réalisé par Rob Letterman en partenariat avec la Pokémon Compagnie, le film a été bien accueilli par le public et a rencontré un énorme succès financier avec plus de 430 millions de dollars au box-office mondial,

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

The Social Network (15 décembre)

Voilà l’une des grandes surprises des années 2010. Le film de David Fincher The Social Network relate l’ascension de Mark Zuckerberg, étudiant à Harvard, qui crée Facebook en 2004. Le film explore la complexité des relations humaines, des litiges juridiques qui ont suivi le succès fulgurant du réseau social et offre un regard captivant sur la genèse tumultueuse de l’une des entreprises les plus influentes de notre ère numérique.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

1er décembre : Fast and Furious 1 à 8 Pokemon : Détective Pikachu Brice de Nice Epouse-moi mon pote Noël au Drive-in Noël est servi De bons voeux Un hiver plus doux Un Noël haut en couleur Noël sous les bravos The substitute Chronicle Lego Ninjago : le soulèvement des dragons

2 décembre : Une affaire de détails

6 décembre : Noël comme si de rien n’était

7 décembre : The Archies Naga

8 décembre : Le monde après nous Jusqu’ici tout va bien La Ttraversée sauvage

11 décembre : Limitless Le dernier loup

15 décembre : Chicken Run 2 : La Menace nuggets The Social Network Pulp Fiction Burlesque Familia

20 décembre : Maestro Moi, apprivoisée ? (Acte 2)

22 décembre : Rebel Moon Partie 1 : Enfant du feu

24 décembre : Mon beau-frère est un vampire

26 décembre : Thank You, I’m Sorry