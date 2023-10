Le mois d'octobre rime forcément avec les festivités d'Halloween et comme chaque année, Netflix adapte les nouveautés de son catalogue en conséquence. Voici la liste complète des contenus films et séries qui arriveront sur la plateforme progressivement ce mois-ci.

Qui dit nouveau d√©but de mois, dit forc√©ment une nouvelle vague de contenus sur les plateformes de SVoD. Netflix d√©gaine le premier avec une nouvelle salve de films et s√©ries et une emphase sur la fameuse p√©riode d’Halloween. Il y a donc des films bien connus du genre de l’horreur comme Conjuring ou Annabelle et d’autres plus orient√©s sur le ton de l’humour comme l’int√©gralit√© des films Scary Movie. Mais Netflix a aussi d’autres contenus √† proposer ce mois-ci. Faisons le point.

Les sorties séries sur Netflix en octobre 2023

Lupin (Partie 3) : 5 octobre

L’un des plus gros succ√®s (surprise‚ÄČ?) de la plateforme est une s√©rie fran√ßaise¬†: Lupin. Dans cette troisi√®me saison, on y retrouve toujours les aventures d‚ÄôAssane Diop, interpr√©t√© par Omar Sy. Un homme tr√®s rus√© et grand amateur des histoires d’Ars√®ne Lupin, meurtri par la mort de son p√®re, accus√© d‚Äôun d√©lit qu‚Äôil n‚Äôa pas commis. Les sept nouveaux √©pisodes de la saison 3 de Lupin seront disponibles sur Netflix d√®s le 5¬†octobre.

Everything now: 5 octobre

Everything Now est une nouvelle √©crite par Ripley Parker, une jeune sc√©nariste et productrice britannique de 22 ans √† la carri√®re prometteuse et qui arrivera le 5¬†octobre. On y d√©couvre la vie de Mia Polanco, une Britannique de 16 ans qui sort d’un long s√©jour √† l’h√īpital pour cause d’anorexie. √Ä son retour √† l‚Äô√©cole, elle se rend vite compte que la vie de ses amis a bien √©volu√© depuis son d√©part.

Bodies : 19 octobre

Bodies est une série criminelle au pitch particulièrement intrigant : quatre policiers londoniens enquêtent à quatre époques différentes sur le même meurtre (un corps non identifié retrouvé à Whitechapel) et découvrent un étrange complot qui se perpétue depuis 150 ans. Ça arrive le 19 octobre.

Les films à voir absolument sur Netflix en octobre 2023

Portrait d’une jeune fille en feu¬†: disponible

Sortie en 2019, l’intrigue de Portrait d’une jeune fille en feu d√©roule son intrigue en 1770. Marianne, peintre, doit r√©aliser le portrait de mariage d‚ÄôH√©lo√Įse qui sort tout juste du couvent. Cette derni√®re refuse le mariage et n’accepte pas de poser. Marianne est donc pr√©sent√©e √† H√©lo√Įse en tant que dame de compagnie afin de l’observer au plus pr√®s pour pouvoir recopier ses traits sur la toile. Toutefois, au fil du temps, le lien entre les deux femmes se renforce au point de d√©velopper une romance complice, mais interdite.

Gemini Man : 11 octobre

Dans Gemini Man, Will Smith incarne un soldat spécialisé dans les assassinats de haut vol, confronté à son propre clone, chargé d’éliminer l’encombrant vétéran. Le film est avant tout pensé pour être une expérience visuelle de haut vol vu comment il a été tourné (Tourné en 3D HFR 120 FPS) et il sera curieux de voir si le petit écran saura lui rendre honneur.

Les nouveaux films qui arrivent sur Netflix en octobre 2023