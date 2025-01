Netflix dévoile son agenda 2025 : Squid Game, Stranger Things, The Witcher et d’autres séries originales en vue

Netflix a levé le voile sur sa programmation 2025, mélangeant retours attendus, nouveautés audacieuses et expériences inédites. De Stranger Things à Squid Game, en passant par des films ambitieux, la plateforme promet une année charnière.

Lors d’une présentation animée par Bela Bajaria, directrice des contenus, Netflix a confirmé l’arrivée de la saison 5 de Stranger Things, clôturant l’épopée de Hawkins. Un making-of exclusif a d’ailleurs teasé des scènes spectaculaires, laissant présager une fin explosive. Autre événement : la troisième saison de Squid Game débarquera dès le 27 juin, évitant une attente interminable. Les séries Wednesday et Black Mirror avec un épisode lié à l’USS Callister, et The Witcher (désormais porté par Liam Hemsworth) complètent un catalogue déjà dense.

Côté films, les projets ne manquent pas d’ambition. The Electric State des frères Russo réunira Millie Bobby Brown et Chris Pratt dans un univers post-apocalyptique. Guillermo del Toro revisitera Frankenstein avec Oscar Isaac tandis que RIP marquera les retrouvailles de Ben Affleck et Matt Damon. Sans oublier Wake Up Dead Man, nouvelle enquête de Benoit Blanc (Daniel Craig), et Happy Gilmore 2, où Adam Sandler reprendra son rôle culte.

Séries, films, jeux… Netflix mise sur la diversité

Parmi les autres séries phares, You conclura son histoire le 24 avril avec Joe de retour à New York. Ginny & Georgia verra les héroïnes affronter de nouveaux défis en juin et Emily in Paris poursuivra ses escapades européennes à une date encore inconnue. De son côté, Tina Fey pilotera The Four Seasons, comédie réunissant Steve Carell et Colman Domingo.

Les thrillers ne sont pas en reste : The Residence plongera dans un meurtre à la Maison-Blanche dès mars, et Black Rabbit explorera les tensions entre frères, incarnés par Jude Law et Jason Bateman. Enfin, Monster reviendra avec une saison 3 consacrée à Ed Gein, interprété par Charlie Hunnam.

Les films originaux incluront aussi des comédies comme Kinda Pregnant (Amy Schumer) et Nonnas (Vince Vaughn), ou des drames tels que Night Always Comes (Vanessa Kirby). Les adaptations ne sont pas oubliées, avec The Thursday Murder Club et Fear Street Prom Queen.

Netflix renforce également ses jeux mobiles, ajoutant Carmen Sandiego et Street Fighter 4 CE, ainsi que les titres WWE 2K en exclusivité. Enfin, des événements en direct, SAG Awards, matchs de NFL, émissions WWE, et des productions internationales comme K-Pop Demon Hunters (mêlant chasseurs de démons et idols) élargiront l’offre.