Les sorties Max en janvier 2025 : de nouvelles séries originales arrivent après les succès de The Penguin et Dune : Prophecy

Après les succès de The Penguin et de Dune : Prophecy, Max ne compte pas s’en tenir là avec ses créations originales. La plateforme de streaming dévoile avec un catalogue de janvier avec quelques nouveautés de son cru telles que The Pitt et The Eastern Gate.

La plateforme Max démarre l’année 2025 en douceur. Ce ne sont pas les nouveautés qui se bousculent dans ce catalogue mais nous avons tout de même quelques succès du grand écran en plus d’événements sportifs (ou non) en direct. Côté série, on remarque toutefois le retour de la série DC Harley Quinn ainsi que The Pitt, une nouvelle série médicale qui serait un remake non autorisé d’Urgences.

Les séries à voir sur Max en janvier 2025

The Pitt (10 janvier)

Fan de la série Urgences ? Vous allez pouvoir retrouver Noah Wyle en blouse blanche dans The Pitt, une nouvelle série médicale qui serait d’ailleurs un reboot non autorisé de la première. En 15 épisodes, la série suit la journée de 15 heures de plusieurs médecins dans le service d’urgences d’un hôpital de Pittsburgh en Pennsylvanie. Qualifié de plongée réaliste dans le monde médical moderne, The Pitt met aussi en lumière les histoires et défis personnels de ces médecins, dont le personnage de Noah Wyle, atteint de stress post-traumatique suite à la pandémie de Covid-19.

Harley Quinn – Saison 5 (16 janvier)

L’une des productions DC les plus acclamées du moment est cette série animée pour adultes centrée sur Harley Quinn, qui est ici l’ex-faire-valoir du Joker. Dans cette cinquième saison, Harley Quinn et Poison Ivy décident de quitter Gotham et de prendre un nouveau départ à Metropolis, la ville de Superman. Bien sûr, de nouveaux super-vilains tels que Lex Luthor et Brainiac ne comptent pas leur rendre la vie facile.

The Eastern Gate (31 janvier)

The Eastern Gate est la première série originale de Max produite en Pologne. Il s’agit d’une série d’espionnage se déroulant en 2021 en Europe de l’est. Ewa Oginiec est une agente des services secrets polonais qu’elle souhaite quitter après un drame personnel. Mais à ce moment-là, son partenaire, également agent, disparaît mystérieusement après avoir été démasqué par les services secrets russes.

© Max

Les films à voir sur Max en janvier 2025

Le fabuleux destin d’Amélie Poulain (1er janvier)

Élevée par des parents excentriques, ayant fait une croix sur sa vie sentimentale et dotée d’une imagination débordante, Amélie Poulain est une serveuse dans un café de Montmartre dont la vie bascule après la découverte d’une boîte en métal dissimulée dans sa salle de bain. À l’intérieur, les souvenirs d’un garçon qui a vécu dans le même appartement qu’elle, garçon qu’Amélie décide de retrouver pour lui rendre ses souvenirs.

The Whale (8 janvier)

Charlie est professeur d’anglais à l’université et dispense des cours en ligne, la webcam toujours éteinte. La raison : Charlie est atteint de trouble alimentaire l’ayant conduit à être en obésité morbide, il sait qu’il n’a plus beaucoup de temps à vivre. Mais au lieu de se faire soigner à l’hôpital, il souhaite renouer avec sa fille Ellie qu’il a abandonné pour une liaison avec un de ses étudiants. Malgré l’aversion qu’Ellie éprouve pour son père, Charlie espère passer ses derniers jours à faire au moins une chose de bien dans sa vie.

Fargo (17 janvier)

Énorme succès du grand écran de la fin des années 90, Fargo des frères Coen est un savant mélange de thriller et de comédie noire. Dans la ville de Fargo, entre le Minnesota et le Dakota du Nord, un concessionnaire automobile engage deux malfrats pour enlever sa femme et ainsi toucher la rançon de son beau-père. Mais le plan ne se déroule pas comme prévu, trois personnes dont un policier sont tuées, ce qui déclenche une enquête.

Les autres sorties sur Max en janvier 2025

1er janvier :

Naked Attraction : L’amour à poil – Saison 7

Ski de fond – Tour de ski (Eurosport)

2 janvier :

En eaux très troubles

Christopher Reeve : Le Superman éternel

3 janvier :

Apple Never Falls

Hansel et Gretel : Witch Hunters

Cyclisme sur piste – Championnat de France (Eurosport)

7 janvier :

L’énigme Natalia Grace : Le dénouement – Saison 3

9 janvier :

Sons of Ecstasy : La guerre des gangsters

Biathlon – Coupe du monde Oberhof (Eurosport)

10 janvier :

Contre-enquête

12 janvier :

Tennis – Open d’Australie (Eurosport)

13 janvier :

Alaska : La ruée vers l’or – Saison 15

15 janvier :

Fortune de France

Débarquement immédiat

16 janvier :

Les Stauffer : Au cœur du scandale

Blue Beetle

17 janvier :

Georgetown

Ski alpin – Coupe du monde Wengen (Eurosport)

18 janvier :

Real Time with Bill Mayer – Saison 23

Ligue des Champions de handball : Györi – Brest (Eurosport)

20 janvier :

We Baby Bears – Saison 2

Investiture de Donald Trump (en direct)

23 janvier :

Biathlon – Coupe du monde Antholz (Eurosport)

24 janvier :

C. B. Strike : The Ink Black Heart

Case départ

Le Crocodile du Botswanga

Ski alpin – Coupe du monde Kitzbühel (Eurosport)

27 janvier :

Very Ralph

28 janvier :

Cyclisme – AlUla Tour (Eurosport)

Cyclisme – Challenge de Majorque (Eurosport)

30 janvier :

Ski alpin – Coupe du monde de Courchevel (Eurosport)

31 janvier :

Escape from Pretoria

Angleterre 2003 : La victoire à tout prix

