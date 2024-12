Les sorties Max en décembre 2024 : Netflix ajoute Oppenheimer à son catalogue ? Alors Max ajoutera Barbie !

Barbenheimer, round 2 ! Cela fait maintenant 15 mois que le clash cinématographique entre Oppenheimer de Christopher Nolan et Barbie de Greta Gerwig a rempli les salles obscures. La chronologie des médias n’ayant plus cours, les plateformes de SVoD choisissent leur camp et Max fait le choix de Barbie !

Après un mois de novembre riche avec des poids lourds du cinéma et la série Dune : Prophecy, Max nous propose un catalogue plus léger mais avec tout de même des sorties notables. Pour commencer, le film Barbie qui a fait couler beaucoup d’encre l’été 2023, mais aussi d’autres longs-métrages disponibles aussi sur Netflix comme La Méthode Williams et Matrix Resurrections. Côté série, on note l’arrivée d’une nouvelle production de DC Studios.

Les séries à voir sur Max en décembre 2024

Creature Commandos (5 décembre)

Nouvelle série de l’univers DC après Peacemaker, elle aussi réalisée par James Gunn (The Suicide Squad, la trilogie des Gardiens de la Galaxie, le prochain film Superman prévu en 2025…). Creature Commandos suit les aventures d’un groupe de monstres dont un vampire, un loup-garou et une gorgone chargé d’accomplir des missions trop dangereuses pour les humains.

Bookie – Saison 2 (13 décembre)

Renouvelée pour une deuxième saison, la série Bookie est une production originale de la plateforme Max. À Los Angeles, Danny est un bookmaker dont les activités sont menacées par une nouvelle législation sur les paris sportifs. Alors qu’il essaye tant bien que mal de garder la tête hors de l’eau, Danny doit également composer avec une vie de famille compliquée et des clients qui le sont autant.

Les films à voir sur Max en décembre 2024

Manchester by the Sea (8 décembre)

Récompensé par deux Oscars en 2017 (le meilleur scénario original et le meilleur acteur pour Casey Affleck), Manchester by the Sea est pourtant passé quasiment sous les radars avec moins de 500 000 entrées en France. Après la mort brutale de son frère, Lee Chandler retourne vivre dans la ville côtière de Manchester-by-the-Sea afin de s’occuper de son neveu, et ce en dépit d’un passé douloureux l’ayant poussé à fuir cet endroit.

Super/Man : L’histoire de Christopher Reeve (8 décembre)

Est-ce un avion ? Est-ce un oiseau ? Non ! C’est Christopher Reeve ! Ce documentaire inédit revient sur la carrière de l’acteur ayant laissé sa marque pour avoir endossé la cape de Superman, mais aussi pour son engagement pour la recherche médicale sur la réparation de la moelle épinière. En 1995, l’acteur devient tétraplégique suite à un accident de cheval, après lequel il n’apparaîtra que très rarement à l’écran. Il tiendra l’un de ses derniers rôles dans la série Smallville, une adaptation de la jeunesse de Superman. Joli clin d’œil.

Barbie (19 décembre)

Autre film oscarisé (Oscar 2024 de la meilleure chanson originale) mais qui n’est cette fois pas passé inaperçu, on se demande encore si Barbie est le long-métrage antipatriarcal par excellence ou un coup de com’ de génie de Mattel. Il n’empêche que le résultat est là. Le scénario n’est pourtant pas le plus original, mais parvient tout de même à apporter une réflexion autant sur la féminité que le féminisme.

Les autres sorties sur Max en décembre 2024

1er décembre :

The Holiday

La Méthode Williams

2 décembre :

Godzilla VS Kong

King Kong (2005)

Nanny McPhee – 2 films

3 décembre :

Sex and the City, le film

4 décembre :

Trois ninjas – 3 films

5 décembre :

Patinage artistique – Grand Prix Final (Eurosport)

6 décembre :

Cyclisme sur piste – Ligue des Champions (Eurosport)

7 décembre :

Top of the Lake – Saisons 1 et 2

10 décembre :

The Convict – Saisons 1 à 4

11 décembre :

Le Pôle Express

Capitaine Superslip

13 décembre :

Wallace et Gromit : Le Mystère du Lapin-Garou

Shaun le Mouton – 2 films

Biathlon – Coupe du Monde Hochfilzen (Eurosport)

14 décembre :

Ski Alpin – Coupe du Monde Val d’Isère (Eurosport)

15 décembre :

L’Astronaute

Coup de foudre à Notting Hill

17 décembre :

We’re here – Saisons 1 à 4

18 décembre :

Lomu : The Lost Tapes

Beethoven – 2 films

19 décembre :

Challenge Barbie : une maison de rêve

Friends : le défi

Biathlon – Coupe du Monde Annecy-Le Grand Bornand (Eurosport)

20 décembre :

La Cité de la Peur

La Reine du X

Le Grand Méchant Renard et Autres Contes…

21 décembre :

Pan

22 décembre :

Matrix Resurrections

Petit Vampire

Jeux Olympiques de Paris 2024 – la rétrospective (Eurosport)

23 décembre :

Astérix et les Indiens

24 décembre :

Fourmiz

25 décembre :

Le Manoir Magique

Mortal Engines

27 décembre :

Mister Bean – 2 films

Johnny English – 3 films

Miami Vice : Deux flics à Miami

28 décembre :

Ski de fond – Tour de ski (Eurosport)

30 décembre :

Mortal Kombat (2021)

MAX Télécharger gratuitement