Les sorties Max de novembre 2024 : on voyage dans le temps dix mille ans avant Dune et dans le multivers avec Flash

Vous avez aimé les films Dune de Denis Villeneuve ? Vous allez adorer ce qui va suivre sur Max. Depuis plusieurs mois, la plateforme de la Warner retient notre attention sur un préquel dont le premier épisode sort dans quelques semaines !

Sortez les plaids et les chocolats chauds ! En plus de la tant attendue série Dune : Prophecy, la plateforme Max propose ce mois-ci une filmographie de qualité avec des blockbusters historiques, des grands classiques de la SF, des affiches Marvel et DC et des films de Quentin Tarantino. Pas de prises de risque. Voici ce qui vous attend sur Max en novembre.

Les séries à voir sur Max en novembre 2024

Luther – Saisons 1 à 5 (16 novembre)

Luther est une des séries phares de la BBC grâce à laquelle Idris Elba a été récompensé deux fois pour son rôle d’inspecteur brillant mais au tempérament violent. À cause d’un dévouement obsessionnel à son travail, Luther résout les affaires une à une mais la noirceur criminelle de Londres finit par avoir raison de lui et le bascule dans la dépression lorsqu’un suspect finit dans le coma par sa faute.

Dune : Prophecy (18 novembre)

Dune : Prophecy est une adaptation du roman La Communauté des sœurs écrit par le fils de Frank Herbert. Celui-ci retrace notamment les origines du Bene Gesserit, une sororité dont les membres possèdent de mystérieux pouvoirs et prennent part aux intrigues politiques de l’Imperium. Ce préquel se déroule dix mille ans avant la naissance de Paul Atréides et suit le combat de deux sœurs Harkonnen pour le futur de l’humanité.

Les films à voir sur Max en novembre 2024

Gladiator (1er novembre)

Péplum moderne et un des meilleurs films d’action du cinéma, Gladiator narre la déchéance de Maximus Decimius Meridius, passé du statut de général romain à esclave. Après la mort de l’empereur Marc Aurèle et la prise de pouvoir par son fils Commode, Maximus refuse de servir ce dernier, lui et sa famille sont alors condamnés à mort. Maximus parvient à s’enfuir, mais est recueilli par des marchands d’esclave qui font de lui un gladiateur.

The Flash (14 novembre)

13e film de l’univers DC qui suit cette fois les aventures de Barry Allen, alias Flash. Hanté par le meurtre de sa mère dont son père est accusé à tort, Barry décide de changer le cours des événements après avoir découvert être capable de voyager dans le temps. Toutefois, rien ne passe comme prévu et Barry se retrouve coincé dans une réalité alternative où Aquaman n’est jamais né, où Batman n’existe plus et où Superman n’a pu arriver sur Terre.

Inglorious Basterds (20 novembre)

Uchronie autour de la Seconde Guerre Mondiale comme seul Quentin Tarantino sait le faire et avec un casting 5 étoiles (Brad Pitt, Christopher Waltz, Diane Kruger…), Inglorious Basterds est une petite pépite du cinéma. L’histoire est narrée sur deux fronts. D’un côté, Shosanna Dreyfus qui cherche à venger la mort de sa famille exécutée par les SS. De l’autre, un commando de soldats alliés scalpeurs de nazis dirigés par Aldo Raine, les Bâtards.

Les autres sorties sur Max en novembre 2024

1er novembre :

Alexandre

Les hommes du président

Tennis – Rolex Paris Masters (Eurosport)

2 novembre :

Extras – Saison 1 & 2

3 novembre :

Many Saints of Newark : une histoire des Sopranos

Invincible Fight Girl

Chocolat Amer

4 novembre :

Da Vinci Code

Anges et Démons

Inferno

6 novembre :

Spider-Man – la trilogie originale

Judas and the Black Messiah

8 novembre :

Blade Runner 2049

Bienvenue à Gattaca

Patinage – Grand Prix du Japon (Eurosport)

9 novembre :

Misfits – Saisons 1 à 5

10 novembre :

Tennis, Tournoi des ATP Finals (Eurosport)

Cry Macho

11 novembre :

Cinquante Nuances de Grey

Top of the Lake – Saisons 1 & 2

Fauteuil d’orchestre

15 novembre :

Harry Potter : Les sorciers de la pâtisserie

Patinage – Grand Prix de Finlande (Eurosport)

L’intervention

La rage au ventre

Photo de famille

Blood Diamond

Elysium

16 novembre :

Coupe du monde Levi de ski alpin (Eurosport)

20 novembre :

Les huit salopards

L’étrange histoire de Benjamin Button

Le pianiste

21 novembre :

Surveilled

The Sex Lives of College Girls – Saison 3

Ligue des champions de handball : Barcelone – Nantes (Eurosport)

22 novembre :

Se souvenir de belles choses

Snow Therapy

Yves Saint-Laurent

L’homme qu’on aimait trop

Harry, un ami qui vous veut du bien

Malabar Princess

Les fils de l’homme

Patinage – Grand Prix de Chine (Eurosport)

23 novembre :

Magnificat

The North Water : Dans les eaux du Grand Nord

Coupe du monde Gurgl de ski alpin (Eurosport)

26 novembre :

Get Millie Black

27 novembre :

Critical Incident : mort à la frontière

28 novembre :

Sweethearts

29 novembre :

Kerviel : un trader, 50 milliards

Coupe du monde de ski de fond (Eurosport)

Coupe du monde de combiné nordique (Eurosport)

Coupe du monde de saut à ski (Eurosport)

30 novembre :

Oh Hell ! – Saisons 1 & 2

Coupe du monde de ski alpin (Eurosport)

Coupe du monde de biathlon (Eurosport)

