Les sorties Netflix en janvier 2025 : l’année démarre fort avec ces pépites de l’animation japonaise et la saison 2 de Castlevania

Happy New Netflix catalog ! Après avoir fini l’année 2024 en beauté avec la deuxième saison de Squid Games et l’ajout d’Oppenheimer, le N rouge démarre 2025 sur les chapeaux de roue avec notamment beaucoup d’animes !

Vous vous êtes remis de la deuxième saison de Squid Games ? Parce qu’il est déjà temps de se plonger dans le catalogue de janvier de Netflix qui nous propose comme d’habitude son lot e nouveautés. Catalogue qui met d’ailleurs à l’honneur l’animation japonaise avec notamment une adaptation exclusive de Sakamoto Days dont le manga n’en finit pas de récolter les bonnes critiques.

Unique résolution de janvier : rester sous le plaid. pic.twitter.com/FCw4A6kbPf — Netflix France (@NetflixFR) December 13, 2024

Les séries à voir sur Netflix en janvier 2025

Sakamoto Days (11 janvier)

Assassin sans égal ayant accédé au statut de légende dans le milieu de la pègre, Taro Sakamoto est aussi craint qu’adulé par ses pairs. Mais ça, c’était avant de connaître l’amour, le mariage, la paternité et la prise de poids… Sakamoto est aujourd’hui le gérant de sa propre épicerie et quand bien même il n’est plus que l’ombre de lui-même, son passé finit par le rattraper pour le pousser à reprendre du service !

Castlevania : Nocturne – Saison 2 (16 janvier)

L’adaptation animée de Castlevania est de retour sur Netflix. Mais au lieu de Trevor Belmont, cette deuxième saison suit les aventures de son descendant, Richter Belmont, en pleine Révolution française. Ce sera aussi l’occasion de retrouver un personnage emblématique de la franchise, Alucard, qui s’alliera avec Richter afin de faire face à Erzsebet Bathory, une puissante vampire dont la soif de pouvoir est démesurée.

The Night Agent – Saison 2 (23 janvier)

Après l’énorme succès de sa première saison, The Night Agent est de retour avec Peter Sutherland au sein de l’agence Night Action, l’agence qui s’occupe des affaires trop délicates pour les autres agences. Standardiste de la Maison-Blanche au début de la série, l’agent de nuit se retrouve cette fois à l’autre bout du fil dans une bande-annonce explosive.

Les films à voir sur Netflix en janvier 2025

Numéro 24 (1er janvier)

À la fois film de guerre et biopic historique, Numéro 24 retrace la vie de Gunnar Sønsteby dans la résistance norvégienne lors de la Seconde Guerre mondiale. S’opposant à l’occupation nazie dès la première heure, Gunnar devient rapidement le leader du Gang d’Oslo, responsable de nombreux sabotages plus spectaculaires les uns que les autres. Gunnar Sønsteby est aujourd’hui considéré comme l’un des plus grands héros de son pays.

Ad Vitam (10 janvier)

Ex-agent du GIGN et bientôt, Franck Lazareff (Guillaume Canet) coule des jours heureux avec sa femme Leo, jusqu’aux jours où son passé le rattrape. Une organisation criminelle liée à ses années dans l’unité d’élite enlève sa femme et lui fait passer un marché. En échange de la vie de sa femme, Franck doit obéir aux ordres du mystérieux groupe, mais se retrouvera mêlé à une affaire d’État.

Retour vers le Futur – La trilogie (16 janvier)

Trilogie culte des années 80, Retour vers le Futur fait son comeback dans le catalogue du N rouge. Ces films dont le premier volet fêtera ses 40 ans cette année nous embarquent dans les aventures de Marty McFly et du Doc à bord d’une DeLorean capable de voyager dans le temps. D’abord en 1955, puis dans une année 2015 telle qu’elle était imaginée dans les années 80, et enfin dans un passé plus lointain, en 1885.

Les autres sorties Netflix en janvier 2025

1er janvier :

Tu me manques

Dr. Stone – Saison 3

Spy x Family – Saison 2

Pas de ma faute !

Don’t Die : L’homme qui voulait être éternel

2 janvier :

La Vie selon Cunk

Un trésor de belle-mère – Saison 2

3 janvier :

Wallace et Gromit : La palme de vengeance

Bandidos – Saison 2

Selling the City

6 janvier :

My Happy Marriage – Saison 2

7 janvier :

Le Crime à la racine

Jerry Springer : Silence, moteur, altercations

8 janvier :

I AM A KILLER – Saison 6

Subteran

Les Chiens de la colline

Power – L’intégrale

9 janvier :

À l’aube de l’Amérique

La Famille Upshaw – Partie 6

Asura

Moi, Ilary

10 janvier :

Champions

Machos Alfa – Saison 3

11 janvier :

L’Exorciste : Dévotion

14 janvier :

Sauve qui pécho ! – Saison 4

15 janvier :

L’Odyssée de Kino – Saison 1

Oshi no Ko – Saison 2

URUSEIYATSURA – Saison 2

Désordre public

16 janvier :

XO, Kitty – Saison 2

Retour vers le Futur – Les 3 films

17 janvier :

Back in Action

Young, Famous & African – Saison 3

22 janvier :

Les Wags s’imposent

24 janvier :

Super Mâles

29 janvier :

Six Nations : Au contact – Saison 2

30 janvier :

The Seven Deadly Sins : Four Knights of the Apocalypse – Saison 2

The Recruit – Saison 2

Mo – Saison 2

31 janvier :

La Petite Fille sous la Neige – Saison 2

Les Deux Hémisphères de Lucca

