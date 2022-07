Stranger Things 4 atteint le milliard d’heures de visionnage

Le deuxième volet de la quatrième saison de « Stranger Things » est sorti il y a quelques jours et c'est déjà un carton sur Netflix. La série pourrait bientôt dépasser « Squid Game » en termes de succès populaire.

Fin mai, Stranger Things faisait son retour sur Netflix pour une nouvelle saison, dans un premier volume seulement. Pour les fans de la série, il a fallu attendre plus d’un mois avant d’avoir accès au dénouement de la saison quatre dans un Volume 2.

Plus d’un milliard d’heures visionnées pour la saison 4 de Stranger Things

Netflix a révélé que la quatrième saison de Stranger Things a été regardée durant plus de 1,15 milliard d’heures entre le 27 mai, jour de son lancement, et le 5 juillet. Rien que durant la semaine dernière, du 27 juin au 3 juillet, cette saison a été visionnée durant plus de 301 millions d’heures. Ce qui la positionne en ce moment à la première place des contenus du catalogue Netflix en termes de popularité. Selon la plateforme, la série est déjà placée dans le Top 10 de 93 pays.

Un succès de la saison quatre qui s’étend évidemment aux saisons précédentes, puisque, sur la semaine passée, la saison 1 a été vue 34,47 millions d’heures ; 30,26 millions pour la deuxième saison et 30,28 millions d’heures pour la troisième saison. The Hollywood Reporter, le média rapporte que « les sept premiers épisodes ont totalisé 930,32 millions d’heures de visionnage dans les 28 jours suivant le début de la série ».

Stranger Things en passe de rattraper Squid Game

Le dernier immense succès de Netflix, c’était Squid Game. Endgadget note que la série avait « dépassé 1,65 milliard d’heures de visionnage au cours de ses 28 premiers jours de diffusion ». La série de Hwang Dong-hyeok est actuellement celle qui a été la plus regardée de l’histoire de la plateforme.

Stranger Things est donc bien en place pour dépasser Squid Game dans un futur plus ou moins proche. Notamment avec des épisodes pour la dernière saison qui dépassent tous les 1h15, pour atteindre aussi 2h30. Surtout qu’il y a quatre saisons au total à voir pour ceux qui n’avaient pas encore accroché.

Cependant, Netflix n’a pas révélé si cette nouvelle saison a eu un impact significatif sur le nombre d’abonnés. Le service de SVoD avait enregistré en 2021 sa meilleure croissance au cours du troisième trimestre, durant lequel Squid Game était sortie.

Stranger Things pourrait aider Netflix à convaincre de nouveaux fans. Cela commence à être une nécessité pour la plateforme qui connaît une perte d’abonnés depuis plusieurs mois. Elle prévoit d’ailleurs d’intégrer de la publicité pour certains de ses abonnements et même de mettre fin au partage de compte.

Ce n’est pas la seule stratégie de l’entreprise de Reed Hastings, puisqu’elle pourrait revenir à la publication épisodique au lieu de mettre en ligne tous les épisodes d’une saison/d’une série d’un coup. Pour autant, son succès reste grand, puisque le service de SVoD représente à lui seul 20% du trafic Internet en France.

