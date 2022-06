Adieu binge-watching ? Netflix pourrait revoir l’un de ses principes

À son tour, Netflix pourrait revenir au format de publication épisodique pour lutter contre la concurrence et fidéliser ses abonné·e·s.

Netflix est à la peine. Après avoir connu une croissance phénoménale ces dernières années, le service de SVoD affiche désormais des résultats en demi-teinte. Le nombre d’abonnés ne croît plus aussi rapidement que prévu et la concurrence se fait rude avec l’arrivée de Prime Vidéo, Disney+ ou encore Apple TV+. De quoi pousser la firme de Los Gatos à se réinventer et à renier ses principes fondateurs.

Adieu le binge-watching ?

Selon Peter Csathy, fondateur d’une société de conseil dédiée au média interrogé par CNBC, Netflix réfléchirait à revoir sa méthode de publication des séries. À l’heure actuelle, la plateforme diffuse ses séries saison par saison, ce qui a permis de rompre avec le vieux modèle de la télévision où il fallait patienter une semaine, voire plus, pour regarder un nouvel épisode. C’est là l’une des clés qui ont fait la réputation de Netflix et lui ont permis de grossir aussi rapidement.

Mais dans un monde concurrentiel, il est important de communiquer sur ses forces, et la principale force d’une plateforme de SVoD est son contenu. Tandis qu’une série comme Stranger Things (sur Netflix) fait parler d’elle une ou deux semaines après la publication d’une nouvelle saison, la série Star Wars : Obi-Wan Kenobi (sur Disney+) remonte à la fois dans la presse et sur les réseaux sociaux toutes les semaines, à chaque nouvelle diffusion d’épisode. Une différence de stratégie qui joue sur l’image des services.

2022, un virage essentiel pour Netflix

Après sa perte d’abonnés, Netflix tente le tout pour le tout pour renflouer ses caisses. Hausses de prix régulières et élargissement de son catalogue avec l’intégration de jeux sont les premières briques d’un nouveau business model. D’ici la fin de l’année, il faudrait également composer avec un nouveau forfait comprenant des publicités, la fin du partage de compte — gratuit — entre amis ou encore la diffusion d’émissions en direct. On se croirait presque à la télévision…

Reste à savoir désormais si cette stratégie se montrera payante pour Netflix. Le prix de l’abonnement commence déjà à refroidir bon nombre d’utilisateurs et d’utilisatrices, tandis que la communauté de Frandroid ne veut surtout pas de publicité, même à prix réduit. Continuer à frustrer sa clientèle pourrait bien s’avérer contre-productif.

