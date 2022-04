Netflix évoque le partage de compte payant : ses intentions se confirment

Dans une lettre adressée aux investisseurs, Netflix a évoqué à plusieurs reprises le principe de rendre payant le partage de compte. La plateforme semble définitivement intéressée à l’appliquer à court et moyen terme dans plusieurs nouveaux marchés.

Pour la première fois de son histoire, Netflix a perdu des abonnés durant un trimestre entier : 200 000 plus précisément entre janvier et mars 2022. Pire : le service SVOD estime qu’environ 2 millions d’utilisateurs se désabonneront de sa plateforme au prochain trimestre. Signe que la croissance n’est pas infinie et que la concurrence est plus rude.

Pour anticiper les pertes de revenus, Netflix réfléchit à plusieurs solutions. Le groupe planche notamment sur un forfait moins cher… qui intégrerait cependant des publicités. L’autre alternative est un sujet brûlant au sein de la communauté : le fait de faire payer le partage de compte, qui a toujours été gratuit et qui permet d’économiser quelques euros.

Plus de 100 millions de comptes partagés

Netflix teste actuellement ce nouveau système au Chili, au Costa Rica et au Pérou. L’idée est simple : pour ajouter un nouveau membre qui a dans ce cas-là droit à son propre profil, login et mot de passe, une option payante doit être réglée. Ici, Netflix touche à un sujet sensible qui pourrait prendre une certaine ampleur.

En effet, on y apprend que 100 millions de foyers utiliseraient Netflix grâce à un compte partagé. En facturant ce principe, une sacrée manne financière s’y dégagerait. Et cela fait clairement de l’œil à l’entreprise américaine qui a plusieurs fois évoqué le sujet dans une lettre adressée aux investisseurs.

Préparer les mentalités

Pour Netflix, le partage de compte payant « constitue une grande opportunité à court et moyen terme ». La plateforme ne souhaite pas tout monétiser du jour au lendemain sur l’ensemble des marchés, mais ses intentions semblent être claires : élargir cette offre à d’autres pays, de manière progressive, pour observer le comportement des utilisateurs.

On pense notamment aux États-Unis et au Canada, qui possèdent 30 millions de comptes partagés sur les fameux 100 millions. De là à dire que ce changement débarquera en France au cours de l’année, il y a encore du chemin. Mais tout porte à croire que Netflix cherche déjà à préparer les mentalités.

