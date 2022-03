Netflix expérimente le partage de compte payant

Netflix propose désormais un partage de compte officiel dans certains pays, mais attention, l'option est payante.

Le partage de compte a une place non négligeable dans l’histoire et folklore de Netflix. Si cette pratique permet à certains foyers de ne pas payer leur abonnement, elle permet aussi et surtout de partager la facture entre plusieurs foyers.

C’est pratique, notamment quand Netflix augmente ses prix.

Pendant longtemps, Netflix autorisait et observait le partage de compte entre utilisateurs, tant que le service bénéficiait d’une grande croissance. La situation semble changer.

Un premier test d’une version payante

Dans un communiqué placé dans la catégorie « innovation », Netflix rappelle que le partage de compte a été pensé à l’origine entre personnes à l’intérieur d’un foyer. D’après le service, le fait de partager un abonnement entre plusieurs foyers réduit la capacité de Netflix à investir dans du nouveau contenu pour plateforme.

La plateforme s’est donc mise en tête de proposer une solution officielle et sécurisée pour partager un abonnement, on imagine sans donner son mot de passe, mais aussi une solution payante.

Il s’agit d’un test pour Netflix, lancé dans seulement quelques territoires : le Chili, le Pérou et le Costa Rica.

Pour les abonnés de ces pays, il sera possible de souscrire à une option payante pour ajouter un nouveau membre qui aura le droit à son propre profile et surtout son propre couple login / mot de passe. Cela ressemble à ce que Spotify propose déjà.

Ce n’est pas tout. Netflix ajoute aussi la possibilité de transférer un profil vers un nouveau compte, pour les abonnés qui utilisaient déjà le partage d’abonnement.

Quel est le prix du partage de compte Netflix ?

Netflix annonce que le tarif de cette option de partage de compte est fixé à 2380 pesos au Chili, 2,99 dollars au Costa Rica et 7,9 soles au Pérou.

L’abonnement Netflix coûte entre 9,99 et 19,99 dollars au Costa Rica, comme aux États-Unis. Une option à 2,99 dollars revient donc à 29,93 % de l’abonnement de base.

Si l’on applique le même taux à l’abonnement français à 8,99 euros, on arrive à une option qui serait facturée en France, si elle existe un jour, à 2,69 euros par mois.

Une autre façon d’augmenter le prix et donc le revenu moyen pour chaque abonnement dans le monde.

