Netflix : nouvelle hausse de prix en Europe

Après les États-Unis, c'est au tour de l'Europe de voir les prix de Netflix augmenter, l'Irlande en tête. Combien de temps faudra-t-il aux autres pays pour suivre le mouvement ?

En janvier, Netflix augmentait le prix de ses abonnements aux États-Unis, laissant craindre que cela aurait in fine des répercussions sur les tarifs dans le reste du monde. Ce n’est donc pas une grande surprise de voir cette hausse de prix arriver en Europe… mais pas encore en France pour le moment.

Hausse des prix de Netflix en Irlande

Deadline fait état une hausse de prix immédiate pour les nouveaux abonnés Netflix au Royaume-Uni et en Irlande. En voici les contours :

Abonnement Basic (1 écran) : passe de 7,99 à 8,99 euros par mois ;

Abonnement Standard (HD 2 écrans) : passe de 12,99 à 14,99 euros par mois ;

Abonnement Premium (4K, 4 écrans) : passe de 17,99 à 20,99 euros par mois.

Les anciens abonnés quant à eux ont été notifiés que le prix de leur abonnement changera sous 30 jours.

Notons que contrairement aux États-Unis, le prix de l’abonnement Basic n’atteint pas le prix psychologique de 10 euros, prix longtemps suffisant pour s’offrir l’abonnement Standard. L’abonnement Premium en revanche dépasse les 20 euros.

Quid de la France ?

Pour l’heure, aucune hausse de prix n’a été annoncée pour la France. Par ailleurs, la France compte beaucoup plus d’abonnés, ce qui rend la manœuvre un peu plus risquée, et les tarifs sont déjà plus élevés. L’abonnement Basic est par exemple déjà à 8,99 euros. Le Standard est quant à lui à 13,49 euros, ce qui réduit la potentielle hausse de 50 centimes.

Quoi qu’il en soit, il ne faut pas se leurrer. 20 dollars aux États-Unis, 21 euros en Irlande… l’abonnement Premium ne restera pas surement pas à 18 euros en France ad vitam æternam. Préparez-vous et prévenez votre banquier.

