YouTube Premium augmente (encore) ses prix : la formule Famille franchit une barre symbolique

Les abonnés à YouTube Premium Famille ont récemment reçu un mail leur informant d’une prochaine modification du prix de leur abonnement. À compter du 17 juillet prochain, une hausse de 25 % sera appliquée, avec zéro contrepartie…

Avec YouTube, c’est soit payer plein pot, soit se farcir deux trois publicités impossibles à passer. La plateforme travaille certes sur une formule censée trouver un compromis entre ces deux extrémités, ce serait en réalité du flanc. Et aujourd’hui, c’est une nouvelle augmentation de prix qui nous fait grincer des dents : 25 % de hausse sur la formule Famille. Rien que ça !

YouTube Premium Famille atteint les 30 euros par mois

La formule Famille de YouTube Premium est en ce moment affichée à 23,99 euros par mois mais dès le 17 juillet prochain, il faudra payer 29,99 euros par mois. Dans le courriel adressé à ses abonnés, la plateforme ne se montre pas claire sur la justification de cette hausse et n’avance aucune contrepartie immédiate. Une nouvelle qui a du mal à passer, d’autant plus que d’autres plateformes telles que Netflix et Spotify ont elles aussi annoncé une augmentation de leurs tarifs.

Afin que nous puissions continuer à proposer un service et des fonctionnalités de qualité, le prix de votre abonnement passe à 29,99 €/mois. Nous ne prenons pas ces décisions à la légère. Ce changement de tarif nous permettra de continuer à améliorer Premium et à soutenir les créateurs et artistes que vous regardez sur YouTube. Mail adressé aux abonnés YouTube Premium Famille

Les prix des formules Individuel et Étudiant, respectivement à 12,99 euros par mois et 7,99 euros par mois, restent inchangés. Rappelons qu’à ses débuts, la formule Famille était à 19,99 euros par mois, un tarif qui a donc augmenté de 50 % depuis son lancement.

Le mail rappelle qu’il est possible de résilier son abonnement à tout moment. Vous pourriez peut-être en profiter pour entamer une « dégooglisation » de votre vie et découvrir d’autres alternatives à YouTube. On pense par exemple à Dailymotion, Vimeo et Twitch ou encore d’autres services tiers comme PeerTube, LibreTube ou encore Invidious.

