Une formule YouTube Premium « Lite » moins chère sera bientôt lancée, mais pas en France

Entre l’expérience freemium bourrée de publicités et l’abonnement YouTube Premium plutôt cher, la plateforme a trouvé un compromis dont le lancement approche. Cette formule YouTube Premium Lite sera moins chère, mais aura quand même des pubs.

Cela fait déjà quelques années que des bruits courent autour d’une nouvelle formule YouTube Premium et si on en croit les dernières informations de Bloomberg, celle-ci verra bientôt le jour. D’autant plus que nous avons désormais plus d’informations sur cette formule YouTube Premium Lite tels que les pays de lancement et l’expérience publicitaire.

YouTube Premium Lite : un abonnement premium moins cher… mais avec une différence de taille

La France va devoir se montrer encore patiente

Selon Bloomberg, la formule Premium Lite sera annoncée bientôt aux États-Unis, en Australie, en Allemagne et en Thaïlande. La France n’est pas concernée et aucune date n’est avancée pour le moment. Mais un porte-parole de YouTube précise toutefois que la plateforme espère « étendre cette offre à un plus grand nombre d’utilisateurs à l’avenir, avec le soutien de nos partenaires« .

Cela fait déjà un moment que cette formule YouTube Premium Lite fait parler d’elle. La dernière fois que nous lui consacrions un article, elle était encore en phase de test dans les pays susmentionnés et la plateforme mentionnait alors une « expérience publicitaire limitée ». Dans Premium Lite, la publicité sera retirée mais seulement des vidéos non-musicales tandis que les contenus sur YouTube Music continueront à en afficher.

Combien coûtera YouTube Premium Lite ?

Il n’y a toujours aucune information officielle sur la tarification, mais plusieurs rumeurs font état d’un prix deux fois moins élevé que l’abonnement YouTube Premium. Lors des tests de la formule en Allemagne, les utilisateurs avaient la possibilité de s’y abonner pour 5,99 euros par mois au lieu de 12,99 euros par mois pour YouTube Premium. Soit le même tarif que pour un abonnement Netflix ou Disney+ avec pub.

Nous devrions donc, en toute logique, avoir les mêmes tarifs en France, à moins que la plateforme ne les augmente entre temps…

