Pourquoi cette voiture électrique Volkswagen lancée en Chine devrait être bien moins chère que celle vendue en Europe

Alors que les ventes de Volkswagen sont en chute libre en Chine, le constructeur veut instaurer une nouvelle dynamique. Cela passera par de nouvelles voitures électriques, à commencer par cet ID.Unyx 06 qui ressemble comme deux gouttes d’eau à un SUV électrique déjà vendu chez nous.

Récemment, et comme le rapporte le média chinois IT Home, une nouvelle Volkswagen électrique a fait son apparition dans le dernier rapport du Ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information (MIIT) : l’ID.Unyx 06.

Ce nouveau modèle semble être une version modifiée de l’ID.Unyx, un SUV coupé électrique de la série ID.UX de Volkswagen lancé en juillet 2024. S’il vous dit quelque chose, c’est normal, puisqu’il s’agit du cousin technique d’un modèle bien connu en Europe, à savoir le Cupra Tavascan, déjà assemblé en Chine.

De nouvelles ambitions déjà contrariées ?

Volkswagen prévoit de lancer cinq modèles ID.UX d’ici 2027, tous produits par Volkswagen Anhui, l’une des coentreprises de la marque en Chine.

Le premier modèle est l’ID.Unyx, que nous vous avons déjà présenté sur Survoltés. Il n’est pas vendu sous le badge Volkswagen en Europe. En Chine, le modèle démarre entre 209 900 et 249 900 yuans (soit entre 28 000 et 33 400 euros), le tout avec une autonomie comprise entre 555 km et 614 km selon la norme CLTC, ce qui nous donne entre 470 et 560 km d’autonomie WLTP.

Mais les ventes électriques de Volkswagen ne sont pas à la hauteur des espérances, notamment en Chine, et celles de l’ID.Unyx prouve que le constructeur doit encore redoubler d’efforts pour faire face à la concurrence locale.

Au troisième trimestre 2024, seulement 373 unités ont été vendues, réparties entre 175 en juillet, 77 en août, et 121 en septembre. En novembre 2024, le nombre total d’unités enregistrées à l’échelle nationale atteignait 563. Pour relancer les ventes, Volkswagen a même réduit le prix de l’ID.UNYX de 40 000 yuans, le faisant passer à 169 900 yuans (environ 22 500 euros).

Le SUV électrique salvateur ?

L’ID.Unyx 06 conserve un design proche de l’actuel ID.Unyx vendu en Chine. L’auto conserve des dimensions identiques avec 4,66 mètres de long, 1,86 mètre de large, et 1,61 mètre de haut, le tout avec un empattement de 2,76 mètres.

C’est au niveau de la motorisation que cet ID.Unyx 06 évolue le plus, puisqu’il est équipé d’un moteur électrique de 170 kW (228 ch), mais surtout d’une batterie LFP (lithium-fer-phosphate) fournie par la coentreprise SAIC-Volkswagen. Il suit donc l’exemple de l’ID.3 « Chine », qui a récemment passé le cap – les versions européennes restant fidèles aux batteries NMC (nickel-manganèse-cobalt), plus onéreuses.

La capacité de la batterie et l’autonomie exacte n’ont pas encore été révélées, mais on imagine bien un accumulateur de 77 kWh pour une autonomie légèrement supérieur à l’ID.Unyx du fait de son profil aérodynamique un peu meilleur.

Ce modèle étant fait pour le marché chinois, il n’y a aucune chance que nous puissions le voir avec un badge Volkswagen en Europe. D’une manière générale, les voitures du groupe allemand, même si elles embarquent les mêmes dessous, ne se ressemblent jamais de marque en marque.